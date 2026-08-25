Bitcoin вырос впервые с весны Сегодня 11:33 — Криптовалюта

Капитализация крипторинка упала на 22,6% в феврале

Во вторник биткойн поднялся выше 80 000 долларов, достигнув наивысшего уровня за последние три месяца, поскольку слабый доллар США, ставший следствием мер министра финансов Скотта Бессента, направленных на стабилизацию рынка облигаций, оживил динамику в криптовалютном секторе.

Об этом сообщает Reuters.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп призвал Конгресс принять законопроект, который вводит более четкие определения для растущего сектора криптовалют.

С тех пор биткойн, крупнейшая в мире криптовалюта , подорожал на 16%. Последний курс во время азиатских торгов составил 80 323,24 доллара, а ранее он достиг 81 237,94 доллара — самого высокого уровня с середины мая.

В августе биткойн подорожал на 28% и, вероятно, продемонстрирует самый большой месячный рост с ноября 2024 года.

Криптовалюты также получили значительный импульс после того, как на прошлой неделе Министерство финансов США обнародовало планы по выкупу большего количества долгосрочных облигаций, чтобы сдержать рост доходности облигаций — этот шаг привел к тому, что доллар США взял на себя основное бремя волнений инвесторов.

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