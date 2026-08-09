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Сколько сейчас заработали те, кто купил Bitcoin 10 лет назад

Криптовалюта
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Сколько заработали владельцы Bitcoin
Сколько заработали владельцы Bitcoin
Bitcoin остается одним из самых прибыльных активов последнего десятилетия. Инвесторы, которые купили криптовалюту еще в 2016 году и не продали ее во время многочисленных обвалов, сегодня могли бы иметь прибыль в десятки раз больше начальных вложений.
Об этом пишет «Телеканал 24».

Насколько вырос Bitcoin с 2016 года

2016 стал одним из лучших моментов для долгосрочной покупки Bitcoin, свидетельствует архив цен CoinMarketCap.
В начале года криптовалюта торговалась примерно по 430 долларов за монету, а к концу года ее цена уже превысила 950 долларов.
Если взять за основу среднюю цену около 430 долларов за один Bitcoin, инвестор, вложивший 10 000 долларов, мог приобрести примерно 23,25 BTC.
По состоянию на 2026 год, когда Bitcoin торгуется около 200 000 долларов за монету, такой пакет обошелся бы примерно в 4,65 миллиона долларов. Таким образом, начальная инвестиция в 10 тысяч долларов увеличилась более чем в 460 раз.
Даже инвестор, купивший всего 1 BTC в 2016 году примерно за 430 долларов, сегодня владел бы активом стоимостью около 200 тысяч долларов.

Почему не все смогли заработать такие деньги

Несмотря на поразительную доходность, удержать Bitcoin в течение десяти лет было непросто.
За это время криптовалюта пережила несколько масштабных оползней, когда ее цена падала более чем на 70−80%.
Именно в такие моменты многие инвесторы продавали актив, фиксируя убытки или небольшую прибыль.
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История Bitcoin демонстрирует главный принцип долгосрочного инвестирования: высокая доходность почти всегда сопровождается высокой волатильностью.
Поэтому эксперты советуют вкладывать в криптовалюты только ту часть капитала, потерю которой инвестор может себе позволить.
В то же время пример Bitcoin показывает, насколько мощным может оказаться эффект долгосрочного роста.
Инвесторы, которые смогли выдержать многочисленные кризисы и не торопились продавать актив, получили один из самых высоких результатов среди всех классов инвестиций за последнее десятилетие.
По материалам:
Телеканал 24
КриптовалютаБиткоин
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