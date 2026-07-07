План создания биткоин-резерва в США столкнулся с трудностями — Bloomberg Сегодня 22:42 — Криптовалюта

Трамп поручил создать биткоин-резерв в рамках своего обещания превратить страну в «мировую криптостолицу»

План администрации президента США Дональда Трампа по созданию стратегического биткоин-резерва столкнулся с трудностями из-за спора между федеральными ведомствами за право его администрирования, а также из-за юридических вопросов относительно полномочий на управление таким резервом.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Кто будет управлять резервом

Журналисты напомнили, что Трамп поручил создать биткоин-резерв в рамках своего обещания превратить страну в «мировую криптостолицу». Первоначальный план предполагал, что резерв будет находиться под управлением Министерства финансов США, а его основу составят конфискованные федеральными органами биткоины и потенциальные новые закупки.

Впрочем, по словам осведомленных источников, возникли сомнения в том, имеет ли Министерство финансов законные полномочия управлять таким криптозервом.

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В настоящее время несколько структур администрации работают над механизмом, обеспечивающим юридическую устойчивость резерва. Одним из вариантов является его передача под управление Министерства торговли США. Также должностные лица выясняют, позволяет ли закон бессрочно хранить биткоины в государственном резерве, учитывая высокую волатильность актива, говорится в заявлении.

Президент Трамп проводил кампанию с видением закрепления статуса Америки как мировой столицы криптовалют и других передовых технологий. Для реализации этого видения администрация Трампа продолжает оценивать лучшую структуру для стратегического биткоин-резерва и Национального резерва цифровых активов", — заявила представитель Белого дома Лиз Хьюстон.

Администрация ищет законный механизм реализации резерва

В Министерстве юстиции США сообщили, что управление юридического советника сотрудничает с Министерствами финансов и торговли для определения законных механизмов реализации президентской политики по созданию резерва.

Представители Министерств финансов и торговли не ответили на запросы журналистов относительно комментариев. В то же время, ранее Трамп поручил обоим ведомствам разработать стратегии приобретения дополнительных биткоинов без увеличения бюджетных расходов, говорится в сообщении.

Внутренняя конкуренция между ведомствами и юридические споры отрицательно сказываются на реализации одного из ключевых элементов прокриптовалютной политики администрации Трампа, подчеркнули в Bloomberg.

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