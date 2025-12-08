0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Три американских штата создали стратегические крипторезервы в 2025 году

Криптовалюта
20
Три американских штата создали стратегические крипторезервы в 2025 году
Три американских штата создали стратегические крипторезервы в 2025 году
В 2025 году три штата США — Нью-Гэмпшир, Аризона и Техас — официально учредили стратегические криптовалютные резервы. Это важный шаг в признании криптоактивов как госимущества и инструментов управления ресурсами.
Об этом сообщает CoinDesk.
В Нью-Гэмпшире до 5% государственных фондов могут инвестироваться в криптовалюту, но только в активы с капитализацией более 500 млрд долларов.
Аризона создала специальный резервный фонд для хранения конфискованных биткоинов.
Техас ввел стратегический криптозерв, который имеет право долгосрочно покупать и удерживать криптомонеты. Другие штаты, среди которых Массачусетс, Огайо и Мичиган, пока только подали соответствующие законопроекты.
Эти шаги могут стать началом более широкой интеграции криптоактивов в государственное финансовое управление США и повлияют на мировую политику по цифровым валютам.
По материалам:
ua.news
Криптовалюта
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems