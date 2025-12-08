Три американских штата создали стратегические крипторезервы в 2025 году
В 2025 году три штата США — Нью-Гэмпшир, Аризона и Техас — официально учредили стратегические криптовалютные резервы. Это важный шаг в признании криптоактивов как госимущества и инструментов управления ресурсами.
Об этом сообщает CoinDesk.
В Нью-Гэмпшире до 5% государственных фондов могут инвестироваться в криптовалюту, но только в активы с капитализацией более 500 млрд долларов.
Аризона создала специальный резервный фонд для хранения конфискованных биткоинов.
Техас ввел стратегический криптозерв, который имеет право долгосрочно покупать и удерживать криптомонеты. Другие штаты, среди которых Массачусетс, Огайо и Мичиган, пока только подали соответствующие законопроекты.
Эти шаги могут стать началом более широкой интеграции криптоактивов в государственное финансовое управление США и повлияют на мировую политику по цифровым валютам.
