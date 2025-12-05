Биткоин-майнеры переживают худший кризис доходности за всю историю крипты Сегодня 02:37 — Криптовалюта

Биткоин-майнеры переживают худший кризис доходности за всю историю крипты

Майнеры биткоина вошли в самый слабый период доходности за все время существования актива.

По оценке BRN потенциальный ежесуточный доход майнеров опустился ниже медианного уровня полной себестоимости (all-in), а сроки окупаемости оборудования уже превышают продолжительность текущего халвингового цикла. Это происходит даже вопреки незначительному улучшению ликвидности после резкого обвала рынка.

Об этом пишет The Block.

all-in себестоимость подразумевают полный комплекс затрат на добычу одного Речь идет не только об электроэнергии, но и об амортизации оборудования, хостинге, оплате труда, техническом обслуживании, охлаждении и капитальных вложениях в обновление техники в условиях ужесточения конкуренции в сети. Фактически это ближайший аналог «производственной цены» биткоина. При этом реальные затраты существенно отличаются в зависимости от конкретного оператора. Под терминомсебестоимость подразумевают полный комплекс затрат на добычу одного BTC , но и об амортизации оборудования, хостинге, оплате труда, техническом обслуживании, охлаждении и капитальных вложениях в обновление техники в условиях ужесточения конкуренции в сети. Фактически это ближайший аналог «производственной цены» биткоина. При этом реальные затраты существенно отличаются в зависимости от конкретного оператора.

Ожидаемый дневной доход на 1 PH/s (hashprice) снизился приблизительно с $55 в третьем квартале до около $35 сейчас. Это значительно ниже ориентировочной медианной all-in себестоимости на уровне $44 за PH/s в день, которую аналитики используют для сравнения hashcost и hashprice.

Падение происходит на фоне того, что хешрейт сети удерживается у отметки 1,1 зетахеша. О показателе $44 первым сообщил The Miner Mag, ссылаясь на стандартизированный анализ ведущих публичных майнеров.

«Давление беспрецедентное. Сроки окупаемости превышают 1 000 дней — это дольше, чем осталось до следующего халвинга. Риск капитуляции мелких майнеров растет, и любое новое падение ниже $85 тыс. может запустить вынужденные распродажи», — отметил в письме глава исследований BRN Тимоти Мисир.

Дополнительные риски для рынка

Давление создает дополнительные риски для рынка, который только начал стабилизироваться после агрессивной распродажной волны в начале недели. Так, биткоин кратковременно восстановился до $87 тыс., но, по словам аналитиков, этому движению не хватает поддержки со стороны майнеров, «китов» или макрофакторов — традиционных источников более устойчивого роста. ФРС на этой неделе официально завершила QT, вливая в банковскую систему $13,5 млрд — второе наибольшее такое вливание со времен пандемии 2020 года. Обычно такие события стимулируют рисковые активы, но слабая реакция крипторынка демонстрирует сохранение уязвимых позиций.

Макроданные тоже были мягкими. Индекс ISM Manufacturing PMI оказался ниже ожиданий — 48,2, что продлило период спада и показало слабый промышленный спрос. Золото и серебро в этом году значительно переиграли рынок — рост на 60% и 102% соответственно, в то время как биткоин за год снизился на 10%, что подчеркивает более широкую ротацию в сторону защитных твердых активов.

