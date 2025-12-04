0 800 307 555
Иордания упраздняет запрет на торговлю криптовалютой и разрабатывает новую регуляторную систему

Криптовалюта
Иордания отменила предыдущий запрет на торговлю криптовалютой, введенный из-за опасений рисков и отмывания денег.
Об этом сообщает News Bitcoin.
Правительство и Комиссия по ценным бумагам Иордании работают над созданием комплексной системы регулирования цифровых активов, которая должна быть готова к концу 2025 года.
Это решение свидетельствует о стремлении иорданских регуляторов адаптироваться к быстро меняющемуся миру криптовалют и обеспечить более прозрачные и безопасные условия для цифровых инвестиций. Ожидается, что новая правовая база снизит риски, связанные с мошенничеством и отмыванием денег.
В перспективе введение четких правил может стимулировать развитие криптовалютной индустрии в стране, привлекая иностранные инвестиции и поддерживая инновационные финансовые продукты.
По материалам:
ua.news
