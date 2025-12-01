Аналитики назвали две криптовалюты, рыночная капитализация которых может превысить $50 млрд Сегодня 14:33 — Криптовалюта

Аналитики назвали две криптовалюты, рыночная капитализация которых может превысить $50 млрд

Криптоэксперты прогнозируют, что в 2026 году две криптовалюты — Dogecoin (DOGE) и Cardano (ADA) — могут достичь рыночной капитализации около $50 млрд.

По мнению экспертов, в ближайшие месяцы на рынок цифровых активов может поступить новая волна капитала, которая поддержит рост отдельных альткоинов, несмотря на общую волатильность в секторе.

Читайте также Как облагается налогом заработок с криптовалюты

DOGE $0.14 сейчас торгуется около $0,149 с рыночной капитализацией около $22,7 млрд. Для достижения отметки в $50 млрд монете нужно вырасти примерно на 120%. Несмотря на снижение интереса к биржевым фондам (ETF), крупные собственники продолжают накапливать DOGE. Эксперты отмечают, что успех этой Dogecoin$0.14сейчас торгуется около $0,149 с рыночной капитализацией около $22,7 млрд. Для достижения отметки в $50 млрд монете нужно вырасти примерно на 120%. Несмотря на снижение интереса к биржевым фондам (ETF), крупные собственники продолжают накапливать DOGE. Эксперты отмечают, что успех этой криптовалюты всегда базировался, прежде всего, на розничных инвесторах, а не на институциональных игроках. Если Dogecoin удержится в диапазоне $0,20-$0,23, его путь к более высокой оценке станет значительно более реальным.

Читайте также Крипторынок переживает самое большое месячное проседание с 2022 года

Cardano ADA $0.39 оценивается примерно в $0,417 за монету с рыночной капитализацией $15 млрд. Чтобы достичь $50 млрд, актив должен вырасти более чем на 230%. После недавнего падения ниже важного уровня поддержки $0,50 крупные кошельки стали активно накапливать ADA. Это указывает также на рост поисковых запросов и увеличение обсуждений в сообществе.

Аналитики подчеркивают, что долгосрочный потенциал Cardano зависит от развития ее экосистемы — в частности от активности в сфере децентрализованных финансов (DeFi) и роста использования сети. Если эти показатели улучшатся, ADA сможет восстановить позиции среди ведущих криптовалют.

Оба актива движутся к общей цели, но опираются на различные рыночные факторы: Dogecoin — на силу сообщества и розничное участие, Cardano — на технологические усовершенствования и сетевую активность. Их дальнейший рост по-прежнему будет в значительной степени зависеть от общих настроений на крипторынке.

Напомним, в Киеве состоялась ежегодная конференция « Жить на проценты », где эксперты и инвесторы с реальным опытом рассказали об инструментах инвестирования и оптимизации портфеля. О том, какие сейчас есть стратегии по направлению инвестиций в криптовалюты и как инвестируют те, кто зарабатывает, рассказал Руслан Линник, General Partner в фонде Majinx Capital.

По его словам, для безопасных активов лучше всего подходит биткойн и эфир: оптимальная пропорция для новичков — 50% биткойн и 20% эфир.

Покупку лучше разбивать на части, а не инвестировать всю сумму сразу.

noworries По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.