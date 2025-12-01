0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Аналитики назвали две криптовалюты, рыночная капитализация которых может превысить $50 млрд

Криптовалюта
9
Аналитики назвали две криптовалюты, рыночная капитализация которых может превысить $50 млрд
Аналитики назвали две криптовалюты, рыночная капитализация которых может превысить $50 млрд
Криптоэксперты прогнозируют, что в 2026 году две криптовалюты — Dogecoin (DOGE) и Cardano (ADA) — могут достичь рыночной капитализации около $50 млрд.
По мнению экспертов, в ближайшие месяцы на рынок цифровых активов может поступить новая волна капитала, которая поддержит рост отдельных альткоинов, несмотря на общую волатильность в секторе.
Читайте также
Dogecoin DOGE $0.14 сейчас торгуется около $0,149 с рыночной капитализацией около $22,7 млрд. Для достижения отметки в $50 млрд монете нужно вырасти примерно на 120%. Несмотря на снижение интереса к биржевым фондам (ETF), крупные собственники продолжают накапливать DOGE. Эксперты отмечают, что успех этой криптовалюты всегда базировался, прежде всего, на розничных инвесторах, а не на институциональных игроках. Если Dogecoin удержится в диапазоне $0,20-$0,23, его путь к более высокой оценке станет значительно более реальным.
Читайте также
Cardano ADA $0.39 оценивается примерно в $0,417 за монету с рыночной капитализацией $15 млрд. Чтобы достичь $50 млрд, актив должен вырасти более чем на 230%. После недавнего падения ниже важного уровня поддержки $0,50 крупные кошельки стали активно накапливать ADA. Это указывает также на рост поисковых запросов и увеличение обсуждений в сообществе.
Аналитики подчеркивают, что долгосрочный потенциал Cardano зависит от развития ее экосистемы — в частности от активности в сфере децентрализованных финансов (DeFi) и роста использования сети. Если эти показатели улучшатся, ADA сможет восстановить позиции среди ведущих криптовалют.
Читайте также
Оба актива движутся к общей цели, но опираются на различные рыночные факторы: Dogecoin — на силу сообщества и розничное участие, Cardano — на технологические усовершенствования и сетевую активность. Их дальнейший рост по-прежнему будет в значительной степени зависеть от общих настроений на крипторынке.
Напомним, в Киеве состоялась ежегодная конференция «Жить на проценты», где эксперты и инвесторы с реальным опытом рассказали об инструментах инвестирования и оптимизации портфеля. О том, какие сейчас есть стратегии по направлению инвестиций в криптовалюты и как инвестируют те, кто зарабатывает, рассказал Руслан Линник, General Partner в фонде Majinx Capital.
По его словам, для безопасных активов лучше всего подходит биткойн и эфир: оптимальная пропорция для новичков — 50% биткойн и 20% эфир.
Покупку лучше разбивать на части, а не инвестировать всю сумму сразу.
По материалам:
noworries
Криптовалюта
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems