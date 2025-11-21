Крипторынок переживает самое большое месячное проседание с 2022 года
Цена Bitcoin продолжает снижаться и подходит к самому слабому месячному показателю с 2022 года, когда сектор криптовалют пережил волну банкротств.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Bloomberg.
Так, в пятницу биткойн подешевел на 6,4% до 81 629 долл. Второй по капитализации Эфириум упал на 7,6% и опустился ниже 2700 долларов. Многие токены поменьше также показали похожее проседание.
Согласно CoinGecko, общая рыночная стоимость криптовалют снизилась ниже 3 трлн впервые с апреля.
Наибольшее месячное падение с 2022 года
В ноябре биткойн лишился примерно четверти своей стоимости. Это самое большое месячное снижение с июня 2022 года. Несмотря на прокриптовалютную политику администрации президента США Дональда Трампа и активный рост институционального использования криптовалют, биткойн подешевел более чем на 30% после рекордного роста в начале октября.
Причины резкого обвала
Падение связано с прошедшей 10 октября волной ликвидаций и уничтожившей 19 млрд долл. в виде леверидж-токенов. Общие потери рынка после этого достигли примерно 1,5 трлн от совокупной стоимости всех криптовалют.
В конце октября начал продавать большие объемы биткойнов криптокошелек под названием Owen Gunden. Он хранил монеты с 2011 года и продал токены на сумму 1,3 млрд долл. По данным Arkham Intelligence, в четверг этот кошелек избавился от последних биткойнов.
Настроения на рынке ухудшаются
Индекс настроений инвесторов у криптовалюты, который учитывает волатильность, динамику рынка и спрос, снизился до минимума со времени кризиса 2022 года.
По данным Coinglass, индикатор сейчас показывает экстремальный страх среди участников рынка. В прошлом году он составил 94 сразу после победы Дональда Трампа на президентских выборах.
