Криптовалюта
Украинские разработчики будут строить стратегическую Web3-инфраструктуру Саудовской Аравии
WhiteBIT, криптобиржа с украинскими корнями, подписала стратегическое соглашение о сотрудничестве с принцем Саудовской Аравии — его Королевским Высочеством принцем Наифом бин Абдуллой бин Саудом, а именно с его компанией Durrah AlFodah Holding.
Это партнерство является прямым признанием высокой экспертизы украинских разработчиков и направлено на ускорение национальной цифровой трансформации в Королевстве Саудовской Аравии в рамках стратегии Vision 2030.

Что предусматривает сотрудничество

WhiteBIT предоставит технологическую экспертизу и проектирование инфраструктуры для ключевых национальных проектов, закладывающих основы новой экономики Королевства:
  • Токенизация фондового рынка
Внедрение цифровых ценных бумаг на базе блокчейна для повышения ликвидности и прозрачности финансового рынка Саудовской Аравии.
  • Разработка CBDC-инфраструктуры
Поддержка проектирования суверенной цифровой валюты Центрального банка (https://whitebit.com/ru).
  • Национальные центры обработки данных
Создание масштабных безопасных мощностей для блокчейн-вычислений и добычи цифровых активов.
Согласно соглашению стороны также создадут совместное предприятие для управления и масштабирования этих инициатив, что является прямым подтверждением высокого доверия к украинским разработкам.

Стратегическая роль и признание

«Для нас большая честь работать вместе с холдингом Его Королевского Высочества принца Наифа бин Абдуллы бин Сауда, чтобы заложить основы цифровой трансформации Саудовской Аравии. Вместе мы стремимся создать безопасные и суверенные блокчейн-системы, которые сформируют технологическое будущее Королевства», — подчеркнул Владимир Носов, основатель и президент W Group (в состав которого входит WhiteBIT).
Это соглашение — веское доказательство того, что украинский Web3-сектор не просто следует за мировыми трендами, а активно их создает, экспортируя интеллектуальный капитал и технологические решения на ведущие рынки мира.
