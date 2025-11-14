0 800 307 555
Убытки на миллионы: коты остановили работу фермы по майнингу биткоинов

Убытки на миллионы: коты остановили работу фермы по майнингу биткоинов, ru.freepik.com
Майнер биткоинов во Внутренней Монголии (район Китая) потерял миллионы долларов после того, как почти 200 бездомных кошек, ища тепло, испортили оборудование в его мастерской. Кошки свернулись клубочками прямо на графических процессорах (GPU) и заблокировали вентиляцию.
Об этом сообщает Cryptopolitan.
Как сообщила страница Roar Wildlife News в Facebook, кошек нашли, когда они удобно обосновались внутри частного майнингового центра.
Работники рассказали журналистам, что бездомные коты появились возле объекта в начале октября, во время холодного сезона, ища убежище и тепло от работающих машин. В течение нескольких недель количество животных увеличилось примерно до 200, превратив криптоферму в своеобразный приют для кошек.
Каждый раз, когда животные засыпали на машинах, производительность видеокарт снижалась. Это уменьшало хешрейт и требовало дорогостоящего обновления оборудования. В конце концов пушистики вызвали полную остановку систем охлаждения, что заставило весь объект прекратить работу.
Несмотря на ущерб, владелец, которого коллеги описывают как человека, который всю жизнь любил животных, решил не выгонять кошек. Импровизированное убежище обустроили рядом с главным майнинговым залом — с утепленными стенами и подстилками, чтобы животные не мерзли.
«Это мило и трогательно, но эти „кровати“ буквально стоили нам миллионы долларов. К счастью, мужчина, владеющий этими машинами, — „котолюб“. Он купил более 200 обогревательных ковриков, и нам приказали обустроить для кошек отдельную комнату», — рассказал один из работников.
Криптоэнтузиасты мгновенно сделали инцидент вирусным, шутя, что коты «совершили самый милый 51% атак в истории» и напомнили, что даже «цифровое золото» не может сопротивляться теплу природы. Некоторые пользователи Х считают знаковым, что из всех животных, которые могли саботировать «криптобред», это сделали именно коты, ведь именно они — хребет интернет-культуры.
По материалам:
ITC.ua
КриптовалютаБиткоин
