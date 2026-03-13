Биткоину прогнозируют падение до $10 тыс. — причины Сегодня 01:05 — Криптовалюта

Аналитик Bloomberg прогнозирует падение биткоина до $10 тыс.

Старший стратег по товарным рынкам Bloomberg Intelligence Майк МакГлоун, известный своей медвежьей позицией по отношению к биткоину, снова подтвердил прогноз падения криптовалюты до $10 тыс. В интервью для проекта Ellio Trades он объяснил свою оценку и рассказал, какие видит риски для крипторынка.

Почему аналитик ожидает падения биткоина

МакГлоун уже ранее неоднократно заявлял о возможном падении биткоина до этого уровня. Впервые он озвучил такой прогноз еще в декабре 2025 года, а затем повторил его в конце февраля 2026 года.

По его мнению, текущий цикл на крипторынке близок к завершению, а макроэкономические факторы создают дополнительные риски для первой криптовалюты

В то же время ведущий Ellio Trades напомнил, что в 2018 году аналитик прогнозировал падение биткоина до $1100. Тогда этого не произошло, однако цена снизилась примерно до $3 тыс.

Сам МакГлоун так прокомментировал этот прогноз:

«В моей работе — и в макростратегии в целом — нужно быть готовым какое-то время выглядеть идиотом, когда ты видишь то, что, по твоему мнению, произойдет позже».

Избыток криптовалют и слабая динамика рынка

В качестве одного из ключевых индикаторов аналитик использует Bloomberg Galaxy Crypto Index. По его словам, индекс снизился примерно на 20% в 2025 году и еще на 20% — в 2026 году, пока нет очевидных причин для изменения этого тренда.

«Одна из ключевых причин в том, что все по-прежнему хотят выкупать просадки, а такое обычно бывает именно на медвежьих рынках. Но еще важнее — колоссальный избыточный объем предложения криптовалют», — отметил МакГлоун.

По его мнению, реальную ценность для большинства инвесторов имеют, прежде всего, долларовые стейблкоины. В то же время они занимают лишь небольшую долю рынка, в то время как остальная капитализация приходится на «другие 36 млн криптовалют».

Эксперт также считает, что после запуска биржевых фондов (ETF) и периода стремительного роста цен после избрания Дональда Трампа рынок фактически достиг пиковых значений.

«Мой главный тезис в том, что после запуска ETF и после периода, когда был выбран Трампа и произошел этот самый мощный „памп“, цены фактически сформировали пик. Это и был мой тезис. Я поторопился, но сейчас мы все еще находимся в фазе похмелья после этого пика. Думаю, это надолго, и закончится все, только когда рынок очистится от огромного количества лишнего», — считает МакГлоун.

Станет $10 тыс. дном для биткоина

В то же время, аналитик отмечает, что уровень $10 000 не обязательно станет минимумом цены.

«Я не рассматриваю $10 тыс. как дно. Он может уйти и ниже. Я говорю о самом широко торгуемом, высокообъемном уровне цены. Статистики назвали бы это „модой“ цены. Приблизительно с 2019—2020 годов именно там, в районе $10 тыс., биткоин утвердился как актив», — отметил он.

По словам МакГлоуна, крипторынок становится все более взаимосвязанным. Биткоин все сильнее коррелирует с другими цифровыми активами, поэтому его цену влияют просадки, вызванные избыточным предложением и недостаточной ликвидностью.

В качестве примера эксперт привел индекс Market Vectors Digital Assets 100 Small Cap, корреляция которого с биткоином составляет 0,84, хотя раньше была отрицательной.

Риски для мировой экономики

Аналитик также считает, что подобные процессы наблюдаются и на других рынках высокорисковых активов. К примеру, по его словам, график индекса S&P 500 демонстрирует корреляцию с ценами на медь.

По мнению МакГлоуна, пик биткоина пришелся на 2023−2024 годы, тогда как золото достигло максимумов в 2025 году. Следующим активом, который может получить преимущество, он называет краткосрочные облигации Казначейства США.

Эксперт также предупредил о рисках глобальной экономической рецессии:

«Да, глобальная рецессия. И начнется она с Китая. Китай уже в рецессии. Его еще держат на плаву только фискальный и монетарный стимулы, а еще у них экспорт составляет около 30% ВВП, и остальной мир уже начинает этому сопротивляться, потому что дефляционное давление становится слишком сильным».

Относительно золота МакГлоун считает, что этот актив пока «просто слишком сильно вырос». Более того, по его словам, позиция в золоте уже приближается к спекулятивной, поскольку 180-дневное скользящее среднее волатильности почти достигло максимума за последние 20 лет.

