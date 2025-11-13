Стратегии в крипте: что выбрать, чтобы зарабатывать — мнение эксперта
8 ноября 2025 года в Киеве состоялась ежегодная конференция «Жить на проценты» , где эксперты и инвесторы с реальным опытом рассказали об инструментах инвестирования и оптимизации портфеля.
О том, какие сейчас есть стратегии по направлению инвестиций в криптовалюты и как инвестируют те, кто зарабатывает, рассказал Руслан Линник, General Partner в фонде Majinx Capital.
По его словам, рынок криптовалют в наши дни очень изменился. «Четыре годовых цикла не работают, зашло очень много инвесторов, и рынок сейчас меняется», — отмечает эксперт.
Примеры тех, кто уже сейчас инвестирует в крипту:
- BlacK Rock начал инвестировать в BТС и ETH.
- PayPal выпускает свой стейблкоин и подключает 100 криптовалют.
- Visa интегрирует платежи на блок-чейни.
- США включает BTC в пенсионные планы.
- 106 стран мира приняли и легализовали крипту.
По его словам, «для крупных игроков крипта — это способ диверсификации, в стороне от рынка стоять уже невозможно. Если не участвовать в этом, можно проиграть и никогда не догнать».
Стратегии инвестирования
Эксперт показал в инфографике ключевые вещи в соответствии с риском актива:
Портфели до уровня риска
|Актив
|Безопасный
|Средний риск
|Высокий риск
|Биткоин
|50%
|45%
|30%
|Эфириум (ETH)
|20%
|20%
|25%
|Альткоины
|0%
|5%
|25%
|Стейблкоины
|30%
|30%
|20%
Эксперт рассказал о ключевых подходах к инвестированию в зависимости от риска активов.
По его словам, для безопасных активов лучше всего подходит биткоин и эфир: оптимальная пропорция для новичков — 50% биткоин и 20% эфир.
Покупку лучше разбивать на части, а не инвестировать всю сумму сразу.
Альткоины эксперт рекомендует игнорировать, потому что им нужна большая фундаментальная работа и значительное время на изучение.
Стейблкоины используются только в случаях падения рынка, а не при его росте.
Что касается пассивных инструментов, то «часть людей инвестирует в банковские депозиты в гривне (10−18%), однако через год их реальная доходность почти нулевая. Криптоинструменты дают от 2 до 100% годовых: стэйкинг — 3−22%, фарминг — 2−100%. Обычные управляющие компании предлагают доходность 8−30% годовых.
|Актив
|Валюта
|Мин. %
|Макс. %
|Депозит (банк)
|грн
|10
|18
|Депозит (банк)
|дол.
|0
|2
|Стейкинг
|USDT/USDC
|3
|22
|Фарминг
|USDT/актив
|2
|100
|Управляющие компании
|USDT/USDC
|8
|30
Эксперт подчеркнул, что правильное распределение активов и постепенная покупка помогают снизить риски и повысить эффективность портфеля.
Поделиться новостью
Также по теме
Стратегии в крипте: что выбрать, чтобы зарабатывать — мнение эксперта
Испанский крипто-гуру обвиняется в мошенничестве на $300 млн долларов и отмывании денег
Коррекция крипторынка: октябрь стал первым «красным» с 2018 года
Крипта или фондовый рынок: эксперты провели настоящее сражение
Почти $2,8 трлн объема: криптобиржи в октябре зафиксировали рекордную активность, несмотря на падение рынка
Биткоин ушел в пике: каких тенденций ожидать