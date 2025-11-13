0 800 307 555
Стратегии в крипте: что выбрать, чтобы зарабатывать — мнение эксперта

Криптовалюта
36
Стратегии в крипте: что выбрать, чтобы зарабатывать — мнение эксперта
8 ноября 2025 года в Киеве состоялась ежегодная конференция «Жить на проценты» , где эксперты и инвесторы с реальным опытом рассказали об инструментах инвестирования и оптимизации портфеля.
О том, какие сейчас есть стратегии по направлению инвестиций в криптовалюты и как инвестируют те, кто зарабатывает, рассказал Руслан Линник, General Partner в фонде Majinx Capital.
<i>Руслан Линник, General Partner в фонде Majinx Capital.</i>
Руслан Линник, General Partner в фонде Majinx Capital.
По его словам, рынок криптовалют в наши дни очень изменился. «Четыре годовых цикла не работают, зашло очень много инвесторов, и рынок сейчас меняется», — отмечает эксперт.
Примеры тех, кто уже сейчас инвестирует в крипту:
  • BlacK Rock начал инвестировать в BТС и ETH.
  • PayPal выпускает свой стейблкоин и подключает 100 криптовалют.
  • Visa интегрирует платежи на блок-чейни.
  • США включает BTC в пенсионные планы.
  • 106 стран мира приняли и легализовали крипту.
По его словам, «для крупных игроков крипта — это способ диверсификации, в стороне от рынка стоять уже невозможно. Если не участвовать в этом, можно проиграть и никогда не догнать».
Стратегии инвестирования
Эксперт показал в инфографике ключевые вещи в соответствии с риском актива:
Портфели до уровня риска
АктивБезопасныйСредний рискВысокий риск
Биткоин50%45%30%
Эфириум (ETH)20%20%25%
Альткоины0%5%25%
Стейблкоины30%30%20%
Эксперт рассказал о ключевых подходах к инвестированию в зависимости от риска активов.
По его словам, для безопасных активов лучше всего подходит биткоин и эфир: оптимальная пропорция для новичков — 50% биткоин и 20% эфир.
Покупку лучше разбивать на части, а не инвестировать всю сумму сразу.
Альткоины эксперт рекомендует игнорировать, потому что им нужна большая фундаментальная работа и значительное время на изучение.
Стейблкоины используются только в случаях падения рынка, а не при его росте.
Что касается пассивных инструментов, то «часть людей инвестирует в банковские депозиты в гривне (10−18%), однако через год их реальная доходность почти нулевая. Криптоинструменты дают от 2 до 100% годовых: стэйкинг — 3−22%, фарминг — 2−100%. Обычные управляющие компании предлагают доходность 8−30% годовых.
АктивВалютаМин. %Макс. %
Депозит (банк)грн1018
Депозит (банк)дол.02
СтейкингUSDT/USDC322
ФармингUSDT/актив2100
Управляющие компанииUSDT/USDC830
Эксперт подчеркнул, что правильное распределение активов и постепенная покупка помогают снизить риски и повысить эффективность портфеля.
Татьяна Береговая

Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
КриптовалютаДеньги
