Стратегии в крипте: что выбрать, чтобы зарабатывать — мнение эксперта

8 ноября 2025 года в Киеве состоялась ежегодная конференция «Жить на проценты» , где эксперты и инвесторы с реальным опытом рассказали об инструментах инвестирования и оптимизации портфеля.

О том, какие сейчас есть стратегии по направлению инвестиций в криптовалюты и как инвестируют те, кто зарабатывает, рассказал Руслан Линник, General Partner в фонде Majinx Capital.

По его словам, рынок криптовалют в наши дни очень изменился. «Четыре годовых цикла не работают, зашло очень много инвесторов, и рынок сейчас меняется», — отмечает эксперт.

Примеры тех, кто уже сейчас инвестирует в крипту:

BlacK Rock начал инвестировать в BТС и ETH.

PayPal выпускает свой стейблкоин и подключает 100 криптовалют.

Visa интегрирует платежи на блок-чейни.

США включает BTC в пенсионные планы.

106 стран мира приняли и легализовали крипту.

По его словам, «для крупных игроков крипта — это способ диверсификации, в стороне от рынка стоять уже невозможно. Если не участвовать в этом, можно проиграть и никогда не догнать».

Стратегии инвестирования

Эксперт показал в инфографике ключевые вещи в соответствии с риском актива:

Портфели до уровня риска

Актив Безопасный Средний риск Высокий риск Биткоин 50% 45% 30% Эфириум (ETH) 20% 20% 25% Альткоины 0% 5% 25% Стейблкоины 30% 30% 20%

Эксперт рассказал о ключевых подходах к инвестированию в зависимости от риска активов.

По его словам, для безопасных активов лучше всего подходит биткоин и эфир: оптимальная пропорция для новичков — 50% биткоин и 20% эфир.

Покупку лучше разбивать на части, а не инвестировать всю сумму сразу.

Альткоины эксперт рекомендует игнорировать, потому что им нужна большая фундаментальная работа и значительное время на изучение.

Стейблкоины используются только в случаях падения рынка, а не при его росте.

Что касается пассивных инструментов, то «часть людей инвестирует в банковские депозиты в гривне (10−18%), однако через год их реальная доходность почти нулевая. Криптоинструменты дают от 2 до 100% годовых: стэйкинг — 3−22%, фарминг — 2−100%. Обычные управляющие компании предлагают доходность 8−30% годовых.

Актив Валюта Мин. % Макс. % Депозит (банк) грн 10 18 Депозит (банк) дол. 0 2 Стейкинг USDT/USDC 3 22 Фарминг USDT/актив 2 100 Управляющие компании USDT/USDC 8 30

Эксперт подчеркнул, что правильное распределение активов и постепенная покупка помогают снизить риски и повысить эффективность портфеля.

