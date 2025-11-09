Почти $2,8 трлн объема: криптобиржи в октябре зафиксировали рекордную активность, несмотря на падение рынка
Торговый спотовый объем на децентрализованных криптобиржах (DEX) в октябре обновил исторический максимум — $613,3 млрд. Это значительно превышает показатель сентября (около $500 млрд). Предыдущий рекорд был зафиксирован в январе 2025 года, когда объем торгов на DEX превысил $560,2 млрд.
Об этом пишет The Block.
Рынок децентрализованных бирж
По данным DefiLlama, лидером среди децентрализованных платформ стала Uniswap с $165 млрд месячного объема.
Читайте также
На втором месте — PancakeSwap с $96 млрд, на третьем — HumidiFi с $35 млрд.
Помимо спотовых операций абсолютный рекорд показал сегмент бессрочных контрактов (perp-DEX) — $1,3 трлн общего объема.
Самые высокие результаты зафиксировали Hyperliquid ($285 млрд), Aster ($281 млрд) и Lighter ($266 млрд).
Рынок централизованных бирж
В октябре возрос также объем торгов на централизованных биржах (CEX), достигший $2,17 трлн — самого высокого уровня с января 2025 года. Это на 28% больше, чем в сентябре ($1,69 трлн).
Читайте также
Наибольшая доля пришлась на Binance — $810,4 млрд против $636,5 млрд месяцем ранее.
Далее разместились Gate ($175,6 млрд), Bybit ($156,9 млрд) и Bitget ($134,7 млрд). Таким образом суммарный октябрьский объем спотовой торговли на CEX и DEX-биржах составил 2,78 трлн.
Соотношение объемов DEX к CEX поднялось до 19,8% в октябре против 18,8% в сентябре, что свидетельствует о постепенном росте доли децентрализованных платформ в общем рынке.
Что вызвало всплеск активности трейдеров
По словам аналитика Presto Research Мин Джун, резкий скачок активности на биржах был связан с падением рынка 10−11 октября, когда курс биткоина упал с около $121 500 до $110 000, а 17 октября достиг минимума $104 600.
«Обвал повлек за собой значительную нестабильность и стимулировал торговлю в процессе ребалансировки портфелей. Активность может сохраниться при появлении новых драйверов волатильности вроде новостей о торговых отношениях США и Китая или макроданных. С возвращением волатильности активность может оставаться высокой и в ноябре, поскольку капитал ищет следующую волну».
Директор по инвестициям Kronos Research Винсент Лю отметил, что трейдеры переходят ончейн не только для самостоятельного хранения активов, но и из-за стимулов в виде ликвидности и аirdrop-кампаний.
Рост объемов в октябре подпитал тренды вокруг мемкоинов в сети BNB Chain, анонимных токенов и ETF-потоков.
Поделиться новостью
Также по теме
Почти $2,8 трлн объема: криптобиржи в октябре зафиксировали рекордную активность, несмотря на падение рынка
Биткоин ушел в пике: каких тенденций ожидать
Ferrari выходит на криптовалютные рынки
ТОП-5 самых популярных криптовалют среди украинцев
Семья Трампа за полгода заработала более $800 млн на криптовалюте — Reuters
Bitcoin упадет до $10 тыс. — аналитик Bloomberg