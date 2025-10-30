0 800 307 555
ру
Криптовалюта
Семья Трампа за полгода заработала более $800 млн на криптовалюте — Reuters
Семья президента США Дональда Трампа получила более 800 миллионов долларов дохода от операций с криптовалютными активами только за первую половину 2025 года.
Об этом сообщил Reuters.
По оценкам агентства, прибыль Trump Organization за этот период выросла в 17 раз до 864 млн долларов по сравнению с 51 млн долларов годом ранее. Более 90% дохода (802 млн долларов) поступило от криптовалютного бизнеса, в том числе продажи токенов World Liberty.

Основные источники прибыли

Доход Трампов от криптовалюты в первом полугодии значительно превысил доход семьи от традиционных видов бизнеса — 33 миллиона долларов от гольф-клубов и курортов президента и 23 миллиона долларов от лицензирования его имени зарубежными застройщиками.
Более половины дохода Трампов — 463 миллиона долларов — поступило исключительно от продажи токенов World Liberty, включая до 75 миллионов долларов от приобретения токенов Aqua1. По подсчетам Reuters, семья также заработала 336 миллионов долларов на продаже мемкоина Трампа, $TRUMP.

Иностранные покупатели и конфликт интересов

Большая часть доходов от криптовалюты поступила из иностранных источников, поскольку сыновья Дональда Трампа — Дональд-младший, Эрик и Беррон — рекламировали свой бизнес на международном инвесторском рынке.
Осмотрев 50 кошельков, содержащих наибольшее количество токенов World Liberty по состоянию на 15 сентября, оказалось, что 36 кошельков с активами на сумму 804 миллиона долларов, вероятно, были связаны с зарубежными покупателями.
Совпадение криптовалютных инициатив семьи Трампа с публичной ролью президента Трампа как надсмотрщика за криптовалютной политикой США составляет конфликт интересов, беспрецедентный в современной истории президентства, заявили эксперты по правительственной этике.
«Эти люди не вкладывают деньги в казну семейного бизнеса Трампа из-за сообразительности братьев. Они делают это, потому что хотят освободиться от юридических ограничений и получить безнаказанность, которую может обеспечить только президент», — сказала специализирующаяся на правительственной этике профессор права Вашингтонского университета Кэтлин Кларк.
По материалам:
Букви
Криптовалюта
