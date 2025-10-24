ПРОМО Jupiter сотрудничает с Kalshi для запуска рынков на Solana, а XYZVerse привлекает 15 млн $ перед турниром фондом в 5,5 млн $ Сегодня 15:45 — Криптовалюта

Jupiter сотрудничает с Kalshi для запуска рынков на Solana, а XYZVerse привлекает 15 млн $ перед турниром фондом в 5,5 млн $

В сфере цифровых активов происходят большие изменения. Важный запуск приносит рынки прогнозов прямо на Solana. В других новостях, крупный раунд финансирования создает основу для нового турнира с большими наградами. Эти события могут сигнализировать о новых тенденциях и конкуренции. Подробности об этих партнерствах и финансировании будут представлены в ближайшее время.

Solana (SOL)

Solana (SOL) колебалась на этой неделе , упав на 2,89%. За последний месяц потери углубились до примерно 14,5%, сбив весенний рост. Однако, если посмотреть в целом, то за 6 месяцев токен все еще вырос почти на 25%, демонстрируя устойчивый восходящий тренд.

Торгуясь сейчас в диапазоне от 171 до 208 долларов, SOL застрял между 10-дневной и 100-дневной средними вблизи 186−188 долларов. Индикаторы моментума показывают смешанные результаты: показатель силы около 66 указывает на умеренный рост, в то время как показатель скорости выше 95 сигнализирует о перекупленности. Индикатор тренда находится чуть выше нулевой линии, что указывает на то, что покупатели по-прежнему превосходят продавцов. Ближайший потолок находится на уровне 228 долларов; его прорыв может открыть путь к 265 долларам. С другой стороны, минимум на уровне 154 долларов с апреля смягчал каждое падение, а более глубокий барьер находится на уровне 117 долларов.

Если быки отвоюют 208 долларов и пробьют 228 долларов, то возможен скачок примерно на 25% до 265 долларов. Этот шаг превратит месячное падение в новое ралли. Неспособность удержать отметку в 171 доллар грозит падением до 154 долларов, что составляет около 10%. Прорыв этой отметки приведет к падению цены до 117 долларов, что означает падение на 30% от текущего уровня. При смешанных сигналах, но с сохраняющимся долгосрочным импульсом, шансы немного склоняются в сторону восстановления после краткосрочного охлаждения.

Токены XYZ быстро распродаются после объявления о криптовалютной лиге CS2

Ажиотаж вокруг XYZVerse достигает новых высот. После объявления о криптовалютной лиге Counter-Strike 2 (CS2) с призовым фондом в 5,5 миллиона долларов, предпродажа токенов $XYZ проекта быстро ускоряется — сейчас она превысила 15 миллионов долларов из 22 миллионов, запланированных к сбору.

С 18 из 24 этапов уже завершены на 98%, спрос превосходит ожидания, поскольку инвесторы спешат обеспечить себе долю, прежде чем цены снова поднимутся. Следующий этап поднимет цену с 0,00715 до 0,009295 доллара, неуклонно приближаясь к запланированной цене листинга в 0,10 доллара.

Киберспорт встречает блокчейн

Предстоящая CS2 League станет первым в истории киберспортивным событием, основанным на криптовалюте — смелым экспериментом, сочетающим прозрачность блокчейна с соревновательными играми. Десять команд будут сражаться за победу, но революционность этого турнира заключается в том, как фанаты и держатели токенов будут интегрированы в этот опыт.

С помощью 100 пропусков USDT зрители могут голосовать за карты, предсказывать результаты матчей, просматривать эксклюзивные VOD и зарабатывать цифровые коллекционные предметы — все это отслеживается и проверяется в цепочке. Каждое действие становится частью прозрачной, неизменяемой записи соревнования.

Влияние на $XYZ

Это объявление вызывает заметный всплеск активности в цепочке и доверия инвесторов.

Взрывная видимость: более 1 миллиона просмотров прогнозируется на Twitch, YouTube и в совместных трансляциях.

прогнозируется на Twitch, YouTube и в совместных трансляциях. Расширение экосистемы: тысячи новых игроков, создателей и инвесторов вступают в сообщество XYZVerse.

Практическая польза: лига представляет новые варианты использования $XYZ, от пропусков до управления и вознаграждений.

Устойчивый рост: сезон 1 — это только начало, уже запланированы будущие турниры.

Связь между токеном и лигой прямая — каждый матч, каждый голос, каждое распределение призов проходит через блокчейн, работающий на $XYZ.

Ускорение предпродажи и показатели токена

По мере того как предпродажа вступает в завершающую стадию, инвесторы признают потенциал роста. С первоначальной цены в 0,0001 доллара до текущей 0,00715 доллара, $XYZ уже продемонстрировал экспоненциальный рост на ранней стадии — и может еще предложить около 1300% роста до листинга, если динамика сохранится.

Этап $XYZ Цена Начальный $0.0001 Текущий $0.00715 Следующий $0.009295 Объявление $0.10

Скорость продаж отражает растущее доверие к XYZVerse. Компания создает токенизированную экосистему развлечений, объединяющую криптоинвесторов, геймеров и создателей контента на одной прозрачной платформе.

За пределами ажиотажа: создание устойчивой экосистемы

Долгосрочная цель XYZVerse — превратить пространство мем-монет в нечто интерактивное, увлекательное и ориентированное на сообщество.

Держатели $XYZ получают реальные преимущества:

Ранний доступ к киберспортивным мероприятиям и турнирам

Вознаграждения за стейкинг и щедрые аирдропы

Скидки на пропуски

Права управления, позволяющие влиять на будущее развитие

Чтобы вознаградить участников, команда выделила 10% от общего предложения (около 10 миллиардов токенов) для аирдропов сообщества — одно из крупнейших выделений в отрасли.

Успех предпродажи XYZVerse показывает, что рынок готов к новому типу криптопроекта — проекту, который сочетает в себе развлечения, полезность и прозрачность.

С CS2 League, привлекающей всемирное внимание, и предпродажей, приближающейся к завершению, XYZVerse становится серьезным конкурентом как в секторе мемов, так и в секторе игр.

Заключение

Прогнозы по цепочке ускоряют динамику SOL. Они хороши, но первый мемкоин для всех видов спорта XYZVerse (XYZ) объединяет спортивных фанатов и рассчитывает на рост в масштабах PEPE, поскольку в 2025 году начнется бычий рынок.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.