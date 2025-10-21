0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как перевести деньги за границу через криптовалюту: инструкция

Криптовалюта
54
Как перевести деньги за границу через криптовалюту: инструкция
Как перевести деньги за границу через криптовалюту: инструкция
Криптовалюта все чаще используется для финансовых операций, в частности для переводов за границу. Преимущество этого способа в высоких лимитах или в их отсутствии.
Об этом говорится в статье Finance.ua «Переводы, криптовалюта или наличные деньги: варианты помощи родственникам за рубежом».

Как осуществить перевод

Процесс перевода средств в крипте выглядит следующим образом:
  1. В личном кабинете на бирже необходимо выбрать функцию покупки криптовалюты. Если перевод осуществляется с банковской карты, то выберите раздел «P2P-трейдинг».
  2. Выбрать цифровой актив (например USDT), валюту оплаты и способ расчета.
  3. Найти продавца и приобрести у него нужную сумму криптовалюты.
  4. После поступления денежных средств на баланс вывести их на счет получателя на бирже или воспользоваться криптообменником.
Если отправитель и получатель пользуются одной криптобиржей, то операция пройдет быстрее и без комиссий. В случае перевода между разными платформами может потребоваться уплата небольшой комиссии за покупку или вывод крипты.
Переводить средства лучше в стейблкоинах (например, USDT или USDC). Они более стабильны, что минимизирует риск снижения курса при переводе.

Что следует учесть

Главный недостаток переводов через биржи — это невозможность отменить транзакцию. Если неправильно ввести адрес получателя или сумму, исправить ошибку не получится. Поэтому перед подтверждением сделки важно внимательно проверить все данные.
Напомним, в Украине цифровые активы не запрещены, однако правила пользования до сих пор не урегулированы на официальном уровне. Исправить это может Закон «О виртуальных активах», легализующий крипту. Несмотря на принятие в 2022 году, он до сих пор не вступил в силу. Чтобы этот закон заработал, нужно внести изменения в Налоговый кодекс по налогообложению и регулированию крипторынка.
Самыми популярными цифровыми валютами 2025 года являются Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Near Protocol (NEAR) и TON. Эти данные приводит централизованная криптовалютная биржа Weex, услугами которой пользуются более 300 тысяч украинцев.
По материалам:
Finance.ua
Криптовалюта
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems