Как перевести деньги за границу через криптовалюту: инструкция
Криптовалюта все чаще используется для финансовых операций, в частности для переводов за границу. Преимущество этого способа в высоких лимитах или в их отсутствии.
Об этом говорится в статье Finance.ua «Переводы, криптовалюта или наличные деньги: варианты помощи родственникам за рубежом».
Как осуществить перевод
Процесс перевода средств в крипте выглядит следующим образом:
- В личном кабинете на бирже необходимо выбрать функцию покупки криптовалюты. Если перевод осуществляется с банковской карты, то выберите раздел «P2P-трейдинг».
- Выбрать цифровой актив (например USDT), валюту оплаты и способ расчета.
- Найти продавца и приобрести у него нужную сумму криптовалюты.
- После поступления денежных средств на баланс вывести их на счет получателя на бирже или воспользоваться криптообменником.
Если отправитель и получатель пользуются одной криптобиржей, то операция пройдет быстрее и без комиссий. В случае перевода между разными платформами может потребоваться уплата небольшой комиссии за покупку или вывод крипты.
Переводить средства лучше в стейблкоинах (например, USDT или USDC). Они более стабильны, что минимизирует риск снижения курса при переводе.
Что следует учесть
Главный недостаток переводов через биржи — это невозможность отменить транзакцию. Если неправильно ввести адрес получателя или сумму, исправить ошибку не получится. Поэтому перед подтверждением сделки важно внимательно проверить все данные.
Напомним, в Украине цифровые активы не запрещены, однако правила пользования до сих пор не урегулированы на официальном уровне. Исправить это может Закон «О виртуальных активах», легализующий крипту. Несмотря на принятие в 2022 году, он до сих пор не вступил в силу. Чтобы этот закон заработал, нужно внести изменения в Налоговый кодекс по налогообложению и регулированию крипторынка.
Самыми популярными цифровыми валютами 2025 года являются Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Near Protocol (NEAR) и TON. Эти данные приводит централизованная криптовалютная биржа Weex, услугами которой пользуются более 300 тысяч украинцев.
