Как перевести деньги за границу через криптовалюту: инструкция Сегодня 21:03 — Криптовалюта

Как перевести деньги за границу через криптовалюту: инструкция

Криптовалюта все чаще используется для финансовых операций, в частности для переводов за границу. Преимущество этого способа в высоких лимитах или в их отсутствии.

Как осуществить перевод

Процесс перевода средств в крипте выглядит следующим образом:

В личном кабинете на бирже необходимо выбрать функцию покупки криптовалюты. Если перевод осуществляется с банковской карты, то выберите раздел «P2P-трейдинг». Выбрать цифровой актив (например USDT), валюту оплаты и способ расчета. Найти продавца и приобрести у него нужную сумму криптовалюты. После поступления денежных средств на баланс вывести их на счет получателя на бирже или воспользоваться криптообменником.

Если отправитель и получатель пользуются одной криптобиржей, то операция пройдет быстрее и без комиссий. В случае перевода между разными платформами может потребоваться уплата небольшой комиссии за покупку или вывод крипты.

Переводить средства лучше в стейблкоинах (например, USDT или USDC). Они более стабильны, что минимизирует риск снижения курса при переводе.

Что следует учесть

Главный недостаток переводов через биржи — это невозможность отменить транзакцию. Если неправильно ввести адрес получателя или сумму, исправить ошибку не получится. Поэтому перед подтверждением сделки важно внимательно проверить все данные.

Напомним, в Украине цифровые активы не запрещены, однако правила пользования до сих пор не урегулированы на официальном уровне. Исправить это может Закон «О виртуальных активах», легализующий крипту. Несмотря на принятие в 2022 году, он до сих пор не вступил в силу. Чтобы этот закон заработал, нужно внести изменения в Налоговый кодекс по налогообложению и регулированию крипторынка.

Самыми популярными цифровыми валютами 2025 года являются Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Near Protocol (NEAR) и TON. Эти данные приводит централизованная криптовалютная биржа Weex, услугами которой пользуются более 300 тысяч украинцев.

InvestMarket от «Минфин» — ваш онлайн-навигатор среди сотен инвестиционных предложений. Выбирайте и сравнивайте проекты в удобном сервисе.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.