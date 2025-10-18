ПРОМО
BTC упал ниже 110 000 $ на фоне оттока 536 млн $ из ETF; криптовалютная лига CS2 от XYZVerse вызвала ажиотаж
Биткойн упал ниже 110 000 долларов, поскольку фонды вывели крупные суммы из ETF, послав сигналы по всем цифровым рынкам. В то же время XYZVerse привлек внимание своим крупным шагом в игровой индустрии, запустив лигу, работающую на цифровых монетах. Ранний продаж проекта набирает обороты и привлекает внимание. Крупные изменения происходят на двух очень разных фронтах.
Токены XYZ быстро распродаются после объявления о криптовалютной лиге CS2
Ажиотаж вокруг XYZVerse достигает новых высот. После объявления о создании лиги Counter-Strike 2 (CS2) на базе криптовалюты с призовым фондом в 5,5 миллиона долларов, предварительная продажа токенов $XYZ проекта быстро набирает обороты — в настоящее время собрано более 15 миллионов долларов из 22 миллионов, запланированных к сбору.
С 18 из 24 этапов уже завершены на 98%, спрос превосходит ожидания, поскольку инвесторы спешат обеспечить себе долю, прежде чем цены снова поднимутся. Следующий этап поднимет цену с 0,00715 до 0,009295 доллара, неуклонно приближаясь к запланированной цене листинга в 0,10 доллара.
Киберспорт встречает блокчейн
Предстоящая CS2 League станет первым в истории киберспортивным событием, основанным на криптовалюте — смелым экспериментом, сочетающим прозрачность блокчейна с соревновательными играми. Десять команд будут сражаться за победу, но революционность этого турнира заключается в том, как фанаты и держатели токенов будут интегрированы в этот опыт.
С помощью пропусков стоимостью 100 USDT зрители могут голосовать за карты, предсказывать результаты матчей, просматривать эксклюзивные видеозаписи и зарабатывать цифровые коллекционные предметы — все это отслеживается и проверяется в цепочке. Каждое действие становится частью прозрачной и неизменяемой записи соревнования.
Влияние на $XYZ
Это объявление вызывает заметный всплеск активности в цепочке и доверия инвесторов.
- Взрывная видимость: прогнозируется более 1 миллиона просмотров на Twitch, YouTube и совместных стримах.
- Расширение экосистемы: тысячи новых игроков, создателей контента и инвесторов присоединяются к сообществу XYZVerse.
- Практическая польза: лига представляет новые варианты использования $XYZ, от пропусков до управления и вознаграждений.
- Устойчивый рост: сезон 1 — это только начало, будущие турниры уже запланированы.
Связь между токеном и лигой прямая — каждый матч, каждое голосование, каждое распределение призов проходит через блокчейн-рельсы, работающие на $XYZ.
Ускорение предпродажи и показатели токена
По мере того как предпродажа вступает в завершающую стадию, инвесторы осознают потенциал роста. С начальной цены в 0,0001 доллара до текущей 0,00715 доллара, $XYZ уже продемонстрировал экспоненциальный рост на ранней стадии — и может еще вырасти примерно на 1300% до листинга, если динамика сохранится.
|Этап
|Цена $XYZ
|Начальная
|0,0001
|Текущая
|0,00715
|Следующая
|0,009295
|Листинг
|0,10
Скорость продаж отражает растущее доверие к XYZVerse. Компания создает токенизированную экосистему развлечений, объединяющую криптоинвесторов, геймеров и создателей контента на одной прозрачной платформе.
За пределами ажиотажа: создание устойчивой экосистемы
Долгосрочная цель XYZVerse — превратить пространство мем-монет в нечто интерактивное, увлекательное и ориентированное на сообщество.
Держатели $XYZ получают реальные преимущества:
- Ранний доступ к киберспортивным мероприятиям и турнирам
- Вознаграждения за стейкинг и щедрые аирдропы
- Скидки на входные билеты
- Права управления, позволяющие влиять на будущее развитие
В качестве вознаграждения за участие команда выделила 10% от общего объема предложения (около 10 миллиардов токенов) для аирдропов сообщества — одно из крупнейших выделений в отрасли.
Успех предпродажи XYZVerse показывает, что рынок готов к новому типу криптопроектов, сочетающих в себе развлечение, полезность и прозрачность.
С ростом глобального интереса к CS2 League и приближением завершения предпродажи, XYZVerse становится серьезным конкурентом как в секторе мемов, так и в игровом секторе.
Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:
