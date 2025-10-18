Трамп стал одним из крупнейших частных владельцев Bitcoin в США
Президент США стал одним из самых крупных частных владельцев Bitcoin в Соединенных Штатах. Оцениваемая стоимость его криптоактивов составляет 870 миллионов долларов. Это свидетельствует о значительном изменении структуры богатства Трампа в пользу цифровых активов.
Об этом пишет Forbes.
Сколько криптовалют имеет Трамп
Отмечается, что Трамп владеет криптовалютой опосредованно через свое участие в Trump Media and Technology Group, управляющей платформой Truth Social.
Так, в июле компания приобрела BTC на 2 миллиарда долларов, после чего доля Трампа в компании сократилась с 52% до 41%. Пока его личная доля оценивается примерно в 870 миллионов долларов.
Как пишет издание, есть всего несколько других миллиардеров, которые, похоже, обладают большей суммой Bitcoin.
«Близнецы Винклвосс могут иметь более 8 миллиардов долларов, если они не продали ничего в последние годы. Майкл Сейлор, который был пионером стратегии казначейства BTC, копируемой сейчас Trump Media, имеет около 5 миллиардов долларов. … Тим Дрейпер выиграл аукцион в 2014 году за монеты, которые правительство США конфисковало во время ликвидации Silk Road, незаконного рынка, и которые сейчас стоят 3,6 миллиарда долларов. Инвестор Мэтью Рошак может владеть более 1 миллиарда долларов», — говорится в статье.
Издание указывает, что Трамп ранее скептически относился к криптовалюте, однако после возвращения в президентскую кампанию начал активно инвестировать: продал NFT-карты, запустил проект World Liberty Financial и мемкоин, что добавило более 1 миллиарда долларов к его капиталу.
Поделиться новостью
Также по теме
Трамп стал одним из крупнейших частных владельцев Bitcoin в США
DefiLlama отказывается от данных Aster из-за опасений — тем временем XYZVerse вкладывает 5,5 млн $ в киберспорт
Кэти Вуд накапливает SOL на фоне препятствий для ETF — именно тогда, когда XYZVerse запускает свой флагманский турнир CS2
США конфисковали у криптомошенников биткоины на $15 млрд
Toncoin компенсирует недавнее падение — XYZVerse запускает CS2 League с фондом 5,5 млн
Оракулы удерживают позиции на рынка — LINK смотрять на XYZVerse по CS2 как пример смарт-контрактов