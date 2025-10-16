США конфисковали у криптомошенников биткоины на $15 млрд Сегодня 06:30 — Криминал

США конфисковали у криптомошенников биткоины на $15 млрд

Министерство юстиции США изъяло биткоины на сумму $15 млрд у лидера преступной организации Prince Group, которая обманула тысячи жертв в США через криптовалютные инвестиционные мошенничества, известные как «pig butchering» («убой свиней»).

Об этом пишет BleepingComputer.

Это новый рекорд: пальму первенства до этого удерживало изъятие $7,3 млрд в BTC (которые вряд ли получат обманутые) у так называемой «королевы биткоина».

Как работала схема

Преступники выходили на жертву через соцсети, сайты знакомств или мессенджеры, постепенно входили в доверие, а затем убеждали инвестировать в якобы прибыльные криптопроекты. На самом же деле все средства переводили на счета мошенников.

Преступная группировка Prince Group действует по меньшей мере с 2015 года, имеет более 100 фиктивных компаний в более чем 30 странах, привлекает тысячи людей как принудительных соучастников и обманывает потерпевших по всему миру, избегая преследования правоохранителей.

«Prince Group реализовала эти схемы, торгуя сотнями работников и заставляя их работать в специальных комплексах в Камбодже — часто под угрозой насилия. Комплексы имели большие общежития, окруженные высокими стенами и колючей проволокой, и фактически функционировали как лагеря принудительного труда», — сообщил во вторник представитель Министерства юстиции США.

Руководителем преступной сети является Чен Чжи (Chen Zhi), известный также как Винсент. Он возглавляет Prince Group и организовал масштабную схему криптоинвестиционного мошенничества, однако до сих пор находится на свободе. Согласно документам, он лично занимался подкупом чиновников, чтобы избежать проверок, руководил «лагерными» объектами и применял насилие против людей, которых удерживали принудительно.

Читайте также Хакеры из Северной Кореи похитили более $2 млрд в криптовалюте

Для отмывания денег Чжи приказывал своим сообщникам использовать распределение больших объемов криптовалюты между сотнями адресов, чтобы замаскировать путь средств. Впоследствии эти активы переводили в кошельки на биржах или конвертировали в фиат и размещали на банковских счетах. Мошенники также использовали автоматизированные колл-центры, которые оперировали миллионами телефонных номеров.

Часть средств преступники потратили на роскошные поездки, яхты, частные самолеты, виллы, а также покупку картины Пикассо на аукционе в Нью-Йорке. Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США уже ввел санкции против Чен Чжи и еще 146 участников Prince Group.

Потери американцев от онлайн-инвестиционных мошенничеств за последние годы превысили $16,6 млрд, — отметили в OFAC. А по оценкам правительства США, только в 2024 году американцы потеряли по меньшей мере $10 млрд из-за мошеннических операций, базирующихся в Юго-Восточной Азии — на 66% больше, чем годом ранее.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.