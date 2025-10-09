Хакеры из Северной Кореи похитили более $2 млрд в криптовалюте Сегодня 22:08 — Криптовалюта

Хакеры из Северной Кореи похитили более $2 млрд в криптовалюте

Хакеры, работающие на правительство Северной Кореи, в этом году украли более $2 млрд в криптовалюте.

Об этом пишет TechCrunch со ссылкой на аналитическую компанию Elliptic.

По данным компании, это самый большой годовой показатель в истории. Оценка базируется на более чем 30 хакерских атаках, проведенных в 2025 году.

Предыдущий рекорд был в 2022 году, когда Северная Корея похитила $1,35 млрд. Общая сумма похищенной режимом криптовалюты с 2017 года составляет не менее $6 млрд.

«Фактическая цифра может быть даже выше. Приписывание киберкраж Северной Корее — наука неточная», — говорится в сообщении.

Добавляют, что основными целями Северной Кореи все еще остаются криптовалютные биржи, но хакеры также начинают атаковать «зажиточных персон», обладающих большими объемами криптовалюты.

«Большинство хакерских атак в 2025 году было совершено с помощью атак социальной инженерии, когда хакеры обманывают или манипулируют людьми, чтобы получить доступ к криптовалюте. Это знаменует изменение по сравнению с предыдущими атаками, где во многих случаях технические недостатки криптоинфраструктуры использовались для кражи средств», — пишут в Elliptic.

ООН считает, что режим Ким Чен Ина использует похищенную криптовалюту для финансирования своей программы ядерного оружия.

