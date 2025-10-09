0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Хакеры из Северной Кореи похитили более $2 млрд в криптовалюте

Криптовалюта
9
Хакеры из Северной Кореи похитили более $2 млрд в криптовалюте
Хакеры из Северной Кореи похитили более $2 млрд в криптовалюте
Хакеры, работающие на правительство Северной Кореи, в этом году украли более $2 млрд в криптовалюте.
Об этом пишет TechCrunch со ссылкой на аналитическую компанию Elliptic.
По данным компании, это самый большой годовой показатель в истории. Оценка базируется на более чем 30 хакерских атаках, проведенных в 2025 году.
Предыдущий рекорд был в 2022 году, когда Северная Корея похитила $1,35 млрд. Общая сумма похищенной режимом криптовалюты с 2017 года составляет не менее $6 млрд.
Читайте также
«Фактическая цифра может быть даже выше. Приписывание киберкраж Северной Корее — наука неточная», — говорится в сообщении.
Добавляют, что основными целями Северной Кореи все еще остаются криптовалютные биржи, но хакеры также начинают атаковать «зажиточных персон», обладающих большими объемами криптовалюты.
«Большинство хакерских атак в 2025 году было совершено с помощью атак социальной инженерии, когда хакеры обманывают или манипулируют людьми, чтобы получить доступ к криптовалюте. Это знаменует изменение по сравнению с предыдущими атаками, где во многих случаях технические недостатки криптоинфраструктуры использовались для кражи средств», — пишут в Elliptic.
ООН считает, что режим Ким Чен Ина использует похищенную криптовалюту для финансирования своей программы ядерного оружия.
По материалам:
The page
Криптовалюта
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems