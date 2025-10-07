Доход от крипты уже облагается налогом: что изменит новый закон Сегодня 08:31 — Криптовалюта

Доход от крипты уже облагается налогом: что изменит новый закон

Доходы собственников криптовалют уже облагаются налогом, заявил председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Он также объяснил, какой подход предлагается в новом законе и что он изменит для тех, кто совершает операции с виртуальными активами.

«Я не хочу никого шокировать, и криптовладельцев не хочу шокировать, но их доход от операций с криптой уже облагается налогом. Потому что у нас в Налоговом кодексе существует такое простое правило, что облагается налогом все. Любой доход облагается налогом, кроме того дохода, который льготирован и определен как льгота непосредственно в самом Налоговом кодексе.

Этот доход точно не льготирован, поэтому сейчас если они (владельцы криптоактивов. — Ред.) получают что-то, продавая крипту, то должны уплатить 18% НДФЛ плюс 5% военного сбора", — отметил Гетманцев в интервью «Украинской правде».

Что предлагает новый закон

По словам чиновника, законопроект о регулировании крипторынка в Украине предлагает другой подход.

Так, обложение виртуальных активов предлагается согласовать с нормами, действующими при налогообложении доходов от ценных бумаг.

При принятии нового законопроекта криптовладельцы будут каждый год подавать декларации об имущественном положении и доходах, если этого не сделать вовремя — к нарушителю могут применить штрафные санкции. Размер штрафа — 340 грн.

«Но если он не уплатил налог, то может быть больший штраф, до начисления самого налога», — добавил парламентарий.

Он объяснил, что если человек планирует свою финансовую жизнь на горизонте 2−3 лет и совершает разовые операции с виртуальными активами, то доходы от них могут и не заметить. Однако достаточно один раз установить юридическую связь между криптокошельком и его собственником, и информация обо всех операциях по нему на отрезке 10 или 20 лет будет доступна для налоговой.

«Я бы все же выбрал бы легальность в использовании этих активов. Тем более что заплатить обычную, не повышенную ставку с прибыли — а не с дохода, как сейчас — это абсолютно нормально. К тому же мы предусматриваем переходный период — возможность для декларирования этих активов и уплату 5% плюс 5% разово за те активы, которые у вас были раньше без необходимости доказывать происхождение средств на их приобретение», — сказал Гетманцев.

