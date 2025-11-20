Криптомир потерял 1 триллион долларов после последнего падения биткоина: что будет дальше Вчера 15:34 — Криптовалюта

Большой крипто-крах 2025 года вступил в новую фазу в среду, когда биткоин упал до самого низкого уровня за семь месяцев, продолжив уничтожение мира цифровых активов на сумму более 1 триллиона долларов.

Об этом пишет bloomberg

Крупнейшая криптовалюта упала до 88 522 долларов, прежде чем несколько восстановиться в начале четверга, причем последний крах ударил и по крупным, и по малым инвесторам.

Цены на токены несколько восстановились после того, как Nvidia опубликовала сильный прогноз доходов, что помогло противодействовать опасениям, что глобальный рост расходов на искусственный интеллект готов исчезнуть. По состоянию на 8:30 утра в Лондоне биткоин вырос на 1,9%.

Общая рыночная капитализация криптовалют достигла пика около 4,3 триллиона долларов 6 октября и сейчас колеблется около 3,2 триллиона долларов. Тем не менее, значительная часть этого изменения отражает бумажные потери, а не реальные деньги, выходящие из рук.

Как пишет издание, после каскада принудительных ликвидаций 10 октября, когда было продано более 19 миллиардов долларов криптовалютных позиций с кредитным плечом, стала очевидна хрупкость рынка.

Это событие спровоцировало цепную реакцию маржинальных вызовов, отток средств из биржевых операций и остановило интерес новых покупателей.

«Инвесторы немного блуждают в темноте — они не имеют никакого направления относительно макроэкономической ситуации, поэтому все, что они видят, — это то, что делают киты на блокчейне, и они начинают волноваться по этому поводу», сказал Джеймс Баттерфилл, руководитель исследований CoinShares.

Рост биткойна чуть более 126 000 долларов в начале года был основан на двух столпах: ожиданиях многократного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой и растущего институционального внедрения. Оба нарратива остановились, тогда как имеющие импульсы покупатели отступили.

Падение наносит тяжелый удар фирмам, занимающимся казначейством цифровых активов, оценки которых были построены на предыдущем росте.

«Я думаю, что мы ближе к концу распродаж, чем к началу, но рынки чувствуют себя некомфортно, и криптовалюта может столкнуться с большим падением, прежде чем найдет базу для восстановления», — сказал Мэтью Хуган, главный инвестиционный директор Bitwise Asset Management из Сан-Франциско.

