Стратег Bloomberg прогнозирует обвал биткоина до $50 000

Аналитики предупреждают, что рост биткоина BTC может оказаться под угрозой, несмотря на положительную динамику в 2025 году.
По данным Bloomberg Intelligence, криптовалюта подорожала на 13%, что существенно уступает росту индекса S&P 500 на 17%.
Старший стратег агентства Bloomberg Майк МакГлоун считает, что рынок демонстрирует признаки слабости, а нынешнее обновление может завершиться масштабным обвалом.
МакГлоун отметил, что, несмотря на стабильный приток инвестиций в ETF, биткоин постепенно теряет импульс. По его оценке, в 2026 году цена BTC может снизиться до $50 000 в случае ухудшения макроэкономических условий и уменьшения интереса инвесторов к рисковым активам. Он прогнозирует, что в течение следующего года биткоин будет торговаться в диапазоне от $50 000 до $150 000.
В краткосрочной перспективе мнения трейдеров разделились. Аналитик Crypto Rover считает, что актив уже достиг дна после восстановления с уровня $100 000, что сопровождалось большими объемами покупок. В то же время Михаэль ван де Поппе предупреждает, что при отклонении от ключевых уровней сопротивления возможно повторное тестирование зоны $90 000-$93 000, если биткоин не удерживает поддержку между $100 000 и $103 000.
Bloomberg также обращает внимание на замедление темпов роста высокорисковых активов — от криптовалют до меди. Аналитики считают, что это может свидетельствовать о завершении спекулятивного цикла. Мировая экономика, по их словам, переходит в фазу умеренного дефляционного давления, что создает дополнительные препятствия для активов типа биткоина.
