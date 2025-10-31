ТОП-5 самых популярных криптовалют среди украинцев

0 800 307 555
Четверть финансово активных украинцев уже инвестируют в криптовалюту, а еще 23% планируют присоединиться. Finance.ua выяснил, в какую именно крипту вкладываются украинцы.
Самые популярные монеты среди украинских пользователей: Bitcoin (BTC), Tether (USDT), WhiteBIT Coin (WBT) , Ether (ETH) и Solana (SOL).

Bitcoin (BTC)

Первая и самая известная криптовалюта.
Достоинства:
  • беспрецедентная децентрализация, ведь «биток» имеет самую высокую степень независимости от правительств или банков среди всех криптоактивов;
  • высокая ликвидность — легко купить/продать;
  • ограниченная эмиссия (21 млн монет) как защита от инфляции;
  • высокая безопасность, обеспеченная мощностью сети Proof-of-Work.
Недостатки:
  • склонен к волатильности — значительные ценовые колебания;
  • риск потери доступа к электронной монете: если забудете seed-фразу (суперпароль), то восстановить их не сможете;
  • низкая масштабируемость;
  • высокие и нестабильные комиссии в периоды нагрузки.

Tether (USDT)

Самый популярный в мире стейблкоин, привязанный к доллару в соотношении 1:1.
Достоинства:
  • стабильность;
  • низкие комиссии;
  • скорость транзакций;
  • доступность — есть почти на всех криптобиржах.
Недостатки:
  • централизованный актив, эмитент может влиять на обращение;
  • есть вопросы к безопасности, так как потенциальные уязвимости централизованной системы представляют угрозу для активов пользователей.
WhiteBIT Coin (WBT)

Токен экосистемы биржи WhiteBIT, имеющей украинские корни.
Достоинства:
  • скидки на торговые комиссии, увеличенные реферальные вознаграждения, AML-проверки;
  • дополнительные бонусные проценты по программам криптодепозитов в USDT и другие.
Недостатки:
  • наиболее выгоден тем, кто активно торгует или пользуется продуктами биржи.

Ether (ETH)

Основная монета блокчейна Ethereum.
Достоинства:
  • скорость проведения транзакций;
  • безопасность и конфиденциальность;
  • самая большая DeFi-экосистема
  • высокая ликвидность.
Недостатки:
  • технические риски;
  • нестабильная комиссия;
  • волатильный актив.
Солана (SOL)

Блокчейн известен высокой скоростью.
Достоинства:
  • десятки тысяч транзакций в секунду;
  • низкие комиссии;
  • высокая пропускная способность без рисков безопасности;
  • удобен для разработки приложений и DeFi.
Недостатки:
  • является одним из наиболее волатильных альткоинов;
  • сложная архитектура технологии Solana и высокие требования к серверам для валидаторов;
  • риск остановки сетей.
Подробнее о каждой из криптовалют, а также механизмах инвестирования в них читайте в статье по ссылке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
КриптовалютаИнвестиции
