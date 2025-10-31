ТОП-5 самых популярных криптовалют среди украинцев Сегодня 21:04 — Криптовалюта

ТОП-5 самых популярных криптовалют среди украинцев

Четверть финансово активных украинцев уже инвестируют в криптовалюту, а еще 23% планируют присоединиться. Finance.ua выяснил, в какую именно крипту вкладываются украинцы.

Самые популярные монеты среди украинских пользователей: Bitcoin (BTC), Tether (USDT), WhiteBIT Coin (WBT) , Ether (ETH) и Solana (SOL).

Bitcoin (BTC)

Первая и самая известная криптовалюта

Достоинства:

беспрецедентная децентрализация, ведь «биток» имеет самую высокую степень независимости от правительств или банков среди всех криптоактивов;

высокая ликвидность — легко купить/продать;

ограниченная эмиссия (21 млн монет) как защита от инфляции;

высокая безопасность, обеспеченная мощностью сети Proof-of-Work.

Недостатки:

склонен к волатильности — значительные ценовые колебания;

риск потери доступа к электронной монете: если забудете seed-фразу (суперпароль), то восстановить их не сможете;

низкая масштабируемость;

высокие и нестабильные комиссии в периоды нагрузки.

Tether (USDT)

Самый популярный в мире стейблкоин, привязанный к доллару в соотношении 1:1.

Достоинства:

стабильность;

низкие комиссии;

скорость транзакций;

доступность — есть почти на всех криптобиржах.

Недостатки:

централизованный актив, эмитент может влиять на обращение;

есть вопросы к безопасности, так как потенциальные уязвимости централизованной системы представляют угрозу для активов пользователей.

WhiteBIT Coin (WBT)

Токен экосистемы биржи WhiteBIT, имеющей украинские корни.

Достоинства:

скидки на торговые комиссии, увеличенные реферальные вознаграждения, AML-проверки;

дополнительные бонусные проценты по программам криптодепозитов в USDT и другие.

Недостатки:

наиболее выгоден тем, кто активно торгует или пользуется продуктами биржи.

Ether (ETH)

Основная монета блокчейна Ethereum.

Достоинства:

скорость проведения транзакций;

безопасность и конфиденциальность;

самая большая DeFi-экосистема

высокая ликвидность.

Недостатки:

технические риски;

нестабильная комиссия;

волатильный актив.

Солана (SOL)

Блокчейн известен высокой скоростью.

Достоинства:

десятки тысяч транзакций в секунду;

низкие комиссии;

высокая пропускная способность без рисков безопасности;

удобен для разработки приложений и DeFi.

Недостатки:

является одним из наиболее волатильных альткоинов;

сложная архитектура технологии Solana и высокие требования к серверам для валидаторов;

риск остановки сетей.

