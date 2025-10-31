ТОП-5 самых популярных криптовалют среди украинцев
Четверть финансово активных украинцев уже инвестируют в криптовалюту, а еще 23% планируют присоединиться. Finance.ua выяснил, в какую именно крипту вкладываются украинцы.
Самые популярные монеты среди украинских пользователей: Bitcoin (BTC), Tether (USDT), WhiteBIT Coin (WBT) , Ether (ETH) и Solana (SOL).
Bitcoin (BTC)
Первая и самая известная криптовалюта.
Достоинства:
- беспрецедентная децентрализация, ведь «биток» имеет самую высокую степень независимости от правительств или банков среди всех криптоактивов;
- высокая ликвидность — легко купить/продать;
- ограниченная эмиссия (21 млн монет) как защита от инфляции;
- высокая безопасность, обеспеченная мощностью сети Proof-of-Work.
Недостатки:
- склонен к волатильности — значительные ценовые колебания;
- риск потери доступа к электронной монете: если забудете seed-фразу (суперпароль), то восстановить их не сможете;
- низкая масштабируемость;
- высокие и нестабильные комиссии в периоды нагрузки.
Tether (USDT)
Самый популярный в мире стейблкоин, привязанный к доллару в соотношении 1:1.
Достоинства:
- стабильность;
- низкие комиссии;
- скорость транзакций;
- доступность — есть почти на всех криптобиржах.
Недостатки:
- централизованный актив, эмитент может влиять на обращение;
- есть вопросы к безопасности, так как потенциальные уязвимости централизованной системы представляют угрозу для активов пользователей.
WhiteBIT Coin (WBT)
Токен экосистемы биржи WhiteBIT, имеющей украинские корни.
Достоинства:
- скидки на торговые комиссии, увеличенные реферальные вознаграждения, AML-проверки;
- дополнительные бонусные проценты по программам криптодепозитов в USDT и другие.
Недостатки:
- наиболее выгоден тем, кто активно торгует или пользуется продуктами биржи.
Ether (ETH)
Основная монета блокчейна Ethereum.
Достоинства:
- скорость проведения транзакций;
- безопасность и конфиденциальность;
- самая большая DeFi-экосистема
- высокая ликвидность.
Недостатки:
- технические риски;
- нестабильная комиссия;
- волатильный актив.
Солана (SOL)
Блокчейн известен высокой скоростью.
Достоинства:
- десятки тысяч транзакций в секунду;
- низкие комиссии;
- высокая пропускная способность без рисков безопасности;
- удобен для разработки приложений и DeFi.
Недостатки:
- является одним из наиболее волатильных альткоинов;
- сложная архитектура технологии Solana и высокие требования к серверам для валидаторов;
- риск остановки сетей.
Подробнее о каждой из криптовалют, а также механизмах инвестирования в них читайте в статье по ссылке.
