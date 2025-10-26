ПАРТНЕРСКАЯ XRP консолидируется, а Ripple присоединяется к платежной инфраструктуре ФРС — XYZVerse готовит On-Chain CS2 League Сегодня 11:33 — Криптовалюта

XRP консолидируется, а Ripple присоединяется к платежной инфраструктуре ФРС — XYZVerse готовит On-Chain CS2 League

XRP остается стабильным, поскольку Ripple сотрудничает с платежной сетью центрального банка США, что намекает на грядущие серьезные изменения. Между тем, XYZVerse организует цифровой турнир CS2, в котором пользователи могут помочь сформировать ход игры и заработать призы. Эти шаги предполагают новые повороты в сфере платежей и игр, поднимая вопросы о том, что ждет оба сектора в будущем.

Ripple (XRP)

XRP только что завершил нестабильную неделю с падением на 0,0746%, в результате чего монета осталась в диапазоне 2,17−2,63 доллара. Месяц выглядит более суровым с падением на 15,45%, но шестимесячный график по-прежнему показывает рост на 10,45%. Эта неоднозначная картина намекает на перетягивание каната между краткосрочными продавцами и долгосрочными покупателями.

Как 10-дневная, так и 100-дневная средние значения находятся вблизи 2,40 доллара, поэтому цена и тренд практически неотделимы друг от друга. Показатель силы 56,18 благоприятен для быков, но показатель импульса 91,88 говорит о том, что рынок перегрет. С небольшим положительным отклонением на линии пересечения, тенденция склоняется вверх, хотя и не сильно.

Если появятся заявки на покупку, первая преграда будет находиться на уровне 2,86 доллара, что примерно на 19% выше среднего диапазона. Прорыв этого уровня откроет путь к 3,32 доллара, что примерно на 38% выше. Неспособность преодолеть уровень 2,63 доллара может вернуть монету к минимуму 1,96 доллара, что означает падение почти на 18%. Более глубокий спад указывает на 1,50 доллара, что сократит стоимость почти на 38%. На данный момент график сигнализирует о боковом тренде с небольшим наклоном вверх, но трейдеры будут следить за уровнями 2,63 и 2,86 доллара в ожидании следующего крупного движения.

XYZVerse запускает первую криптовалютную лигу CS2 с призовым фондом в 5,5 миллиона долларов

XYZVerse в очередной раз подтверждает свой статус мем-монеты, посвященной спорту и соревнованиям. В настоящее время команда готовится к запуску первой в истории криптовалютной лиги Counter-Strike 2.

Лига будет иметь огромный призовой фонд в размере 5,5 миллиона долларов, состоящий из токенов $XYZ и денежных средств. В битву вступят десять команд, но только три сильнейшие поделят между собой награды.

Основная миссия XYZVerse — перенести киберспорт в блокчейн и объединить создателей, основателей и фанатов в одной интерактивной экосистеме. Используя блокчейн, проект гарантирует полную прозрачность и проверяемость голосования, наград и результатов матчей.

Зрители могут принять участие в действии. Купив пропуск за 100 USDT, фанаты могут голосовать за карты, предсказывать результаты матчей, просматривать повторы и получать эксклюзивные цифровые награды.

Что это значит для держателей $XYZ

Массовая видимость: ожидается более 1 миллиона просмотров на Twitch , YouTube и партнерских ко-стримах.

ожидается более на , и партнерских ко-стримах. Рост сообщества: лига привлечет тысячи новых игроков, фанатов и создателей контента, укрепив экосистему XYZVerse.

лига привлечет тысячи новых игроков, фанатов и создателей контента, укрепив экосистему XYZVerse. Реальная полезность: большее вовлечение означает большую активность в блокчейне и расширение сферы применения $XYZ .

большее вовлечение означает большую активность в блокчейне и расширение сферы применения . Это только начало: это только сезон 1 — будущие сезоны будут продолжать набирать обороты.

это только — будущие сезоны будут продолжать набирать обороты. Растущий спрос: по мере роста экосистемы интерес и спрос на $XYZ, по прогнозам, будут расти.

Предварительная продажа все еще продолжается — последний шанс присоединиться

Предварительная продажа $XYZ все еще продолжается, давая инвесторам ограниченное время для присоединения, прежде чем проект достигнет своего окончательного лимита.

Общая цель предпродажи установлена на уровне 22 миллионов долларов, при этом уже собрано более 15 миллионов долларов — явный признак сильного импульса и интереса со стороны сообщества.

Темпы быстро ускоряются: этап 18 из 24 уже завершен на 98%, и каждый этап приносит более высокую цену токена.

Начальная цена: 0,0001 доллара

0,0001 доллара Текущая цена: 0,00715 доллара

0,00715 доллара Цена следующего этапа: 0,009295 доллара

0,009295 доллара Планируемая цена листинга: 0,10 доллара

Это означает, что с сегодняшнего уровня токен по-прежнему имеет впечатляющий потенциал роста около 1300% к моменту листинга, при условии, что текущий рост и вовлеченность сообщества сохранятся.

Переосмысление того, чем может быть мем-монета

Видение, лежащее в основе XYZVerse, выходит далеко за рамки простой мем-забавы. Его цель — превратиться из мем-монеты в устойчивую экосистему развлечений. Проект уже поддерживается активным глобальным сообществом, а с его входом в киберспорт вовлеченность сообщества выходит на совершенно новый уровень.

Владельцы токенов $XYZ получают доступ к эксклюзивным преимуществам, таким как вознаграждения за стейкинг, ранний вход в турниры, скидки на пропуски и права управления, которые позволяют им голосовать по предстоящим событиям и развитию лиги.

Активные участники получают солидные вознаграждения, а команда выделила 10% от общего запаса токенов (около 10 миллиардов $XYZ) для аирдропов, что делает его одним из крупнейших аирдропов в истории.

Если команда останется на своем курсе, XYZVerse имеет потенциал, чтобы преобразовать саму идею мем-монеты — став полностью взаимосвязанной крипто-киберспортивной вселенной, предназначенной для роста, вовлечения и долговечности.

Заключение

XRP выглядит хорошо во время консолидации, но в центре внимания оказывается XYZVerse (XYZ), первая мем-монета для всех видов спорта, объединяющая фанатов и GameFi, нацеленная на получение огромной прибыли за счет силы сообщества в ходе ралли 2025 года.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:

