JPMorgan разрешит использовать биткоин и Ethereum в качестве залога для кредитов — СМИ

Институциональные клиенты банка JPMorgan Chase смогут использовать запасы биткоина и Ethereum в качестве залога для получения кредитов.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
По их словам, программа запустится до конца 2025 г. и будет работать на глобальном уровне. При этом заложенные цифровые активы будут храниться у постороннего кастодиана, название которого пока не разглашается.
В Bloomberg отметили, что JPMorgan уже принимает криптовалютные ETF в качестве залога — новая программа логически продолжает эту политику. Банк не дал официального комментария относительно запуска нового сервиса.
По словам журналистов, для JPMorgan это важный шаг как символически, так и практически. Они добавили, что генеральный директор банка Джейми Даймон ранее называл биткоин «пиарным мошенничеством», а теперь рассматривает криптовалюту как полноценный актив.
Впрочем, JPMorgan — не единственный крупный игрок, расширяющий присутствие в криптосегменте: Morgan Stanley готовится предоставить доступ к криптовалютам пользователям платформы E*Trade, а Fidelity, State Street и BNY Mellon уже предлагают услуги хранения цифровых активов, говорится в заявлении.
