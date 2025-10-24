JPMorgan разрешит использовать биткоин и Ethereum в качестве залога для кредитов — СМИ Сегодня 22:23 — Криптовалюта

Институциональные клиенты банка JPMorgan Chase смогут использовать запасы биткоина и Ethereum в качестве залога для получения кредитов.



Об этом сообщает Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, программа запустится до конца 2025 г. и будет работать на глобальном уровне. При этом заложенные цифровые активы будут храниться у постороннего кастодиана, название которого пока не разглашается.

В Bloomberg отметили, что JPMorgan уже принимает криптовалютные ETF в качестве залога — новая программа логически продолжает эту политику. Банк не дал официального комментария относительно запуска нового сервиса.

По словам журналистов, для JPMorgan это важный шаг как символически, так и практически. Они добавили, что генеральный директор банка Джейми Даймон ранее называл биткоин «пиарным мошенничеством», а теперь рассматривает криптовалюту как полноценный актив.

Читайте также Как перевести деньги за границу через криптовалюту: инструкция

Впрочем, JPMorgan — не единственный крупный игрок, расширяющий присутствие в криптосегменте: Morgan Stanley готовится предоставить доступ к криптовалютам пользователям платформы E*Trade, а Fidelity, State Street и BNY Mellon уже предлагают услуги хранения цифровых активов, говорится в заявлении.

incrypted По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.