Zcash взлетел на 170% - тем временем геймеры подняли предпродажу токена XYZ выше 15 млн $ на фоне новостей о CS2

Криптовалюта
26
В последние дни Zcash пережил резкий скачок цен, что вызвало новый интерес к цифровым монетам. В то же время продажа токена XYZ побила рекорды, поскольку новости об играх всколыхнули рынок. В условиях быстрого притока денег и повсеместных заголовков в новостях трейдеры ищут причины этих движений и тех, кто может выиграть от них в следующий раз.
ZEC торгуется около 260 долларов, в диапазоне 185−288 долларов, наблюдаемом всю неделю. Монета практически не изменилась за 7 дней, поднявшись всего на 0,74%, но график с меньшим масштабом показывает другую картину. Рост на 395% за 1 месяц и огромный скачок на 633% за 6 месяцев показывают, что покупатели по-прежнему доминируют в долгосрочной перспективе. Если ZEC восстановит скорость, он может протестировать потолок в 341 доллар, что примерно на 31% выше сегодняшнего уровня. Преодоление этого уровня откроет путь к 444 долларам, что примерно на 71% выше.
Предварительная продажа XYZ набирает обороты, поскольку XYZVerse представляет CS2 League
Спрос инвесторов на $XYZ резко ускорился после того, как XYZVerse объявила о запуске своей криптовалютной Counter-Strike 2 League.
Предстоящий турнир с призовым фондом в 5,5 миллиона долларов привлек новое внимание к экосистеме проекта и поднял активность предпродажи до новых высот.
Продажа токенов, которая сейчас находится на 18-м из 28 этапов, уже завершена на 98%, и собрано более 15 миллионов долларов из конечной цели в 22 миллиона долларов.
Каждый последующий этап повышает цену токена, которая увеличивается с 0,0001 доллара вначале до 0,009295 доллара на следующем этапе предпродажи. Планируемая цена листинга токена составляет 0,10 доллара, что почти на 1300% выше текущей цены предпродажи в 0,00715 доллара.
Ускорение темпов продаж подчеркивает растущую уверенность в модели XYZVerse, которая связывает киберспорт, блокчейн и участие фанатов через единый утилитарный токен.
Если динамика сохранится, $XYZ может стать одним из самых успешных токенов предпродажи года — токеном, созданным не только для спекуляции, но и как топливо, движущее новую эру киберспорта на блокчейне.
Присоединяйтесь к XYZVerse до начала следующего раунда
$XYZ — двигатель нового поколения киберспорта
В основе XYZVerse лежит стремление объединить игры и криптовалюту в единую, беспроблемную среду. $XYZ — это утилитарный движок, который обеспечивает голосование, награды и призовые фонды, связывая игроков, фанатов и блокчейн в режиме реального времени.
Связь между $XYZ и лигой XYZVerse Counter-Strike 2 прямая. Каждый матч, голосование и распределение призов осуществляются на блокчейне, работающем на основе самого токена.
Такая цепочка устраняет посредников и делает экосистему соревнований полностью прозрачной — от вознаграждений игроков до вовлечения фанатов.
Для держателей токенов $XYZ представляет собой гораздо больше, чем просто спекуляцию. Владение токенами дает:
  • Доступ к эксклюзивным турнирам и мероприятиям сообщества
  • Право на получение вознаграждений за стейкинг и аирдропов, связанных с достижениями лиги
  • Право голоса по картам, заявкам команд и решениям лиги
  • Ранний доступ к NFT и интеграции партнеров в экосистеме XYZVerse
Если XYZVerse успешно привлечет миллионы фанатов Counter-Strike в криптоарену, $XYZ может стать одним из первых активов, которые сделают киберспорт по-настоящему ончейнным и по-настоящему массовым.
Три сценария после листинга
По мере приближения дебюта Counter-Strike 2 League в 2026 году интерес рынка к $XYZ продолжает расти. Аналитики ожидают, что спрос после листинга будет быстро расти, чему будут способствовать расширение партнерских отношений, привлечение фанатов и глобальная известность киберспорта.
  1. Консервативный сценарий: $XYZ стабилизируется на уровне 0,12−0,15 доллара, что отражает рост на 20−50% по мере постепенного наращивания ликвидности.
  2. Оптимистичный сценарий: сильная популярность киберспорта и листинг на биржах приводят к росту токена до 0,20−0,25 доллара, что на 180−250% выше уровня листинга.
  3. Бычий прорыв: если лига привлечет крупных спонсоров и получит широкую известность, $XYZ может подняться до 0,30−0,35 доллара, что обеспечит рост до 250−350% после запуска.
По мере того как CS2 League привлекает внимание всего мира, XYZVerse быстро завоевывает позиции значимой силы как в сфере мемов, так и в сфере игр. Если текущая траектория роста сохранится, этот проект может переопределить влияние, которое мем-монета может оказать на развивающуюся сферу киберспорта, основанного на криптовалютах.
Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:
https://xyzverse.io/, https://t.me/xyzverse
По материалам:
xyzverse.io
