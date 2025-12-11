Банки США откроют клиентам прямой доступ к биткоину Сегодня 02:34 — Криптовалюта

Банки США откроют клиентам прямой доступ к биткоину

Управление контролера денежного обращения США (OCC) позволило национальным банкам и федеральным сберегательным ассоциациям выступать посредниками в криптовалютных сделках.

Регулятор уточнил механику работы на этом рынке. Финучреждения будут действовать по классической агентской модели: заключать сделки с одним клиентом и одновременно открывать зеркальную (компенсирующую) позицию с другим.

Такой подход позволит банкам не держать криптовалюту на балансе и избегать спекулятивных рисков. Их роль сводится к обеспечению ликвидности и предоставлению гарантий обеим сторонам соглашения.

По мнению OCC, инициатива будет способствовать переходу пользователей с нерегулируемых площадок к прозрачным и полностью легальным финансовым инструментам.

Среди условий и ограничений:

обязательная проверка законности каждой операции и ее соответствия уставным полномочиям;

внедрение процедур контроля операционных и комплаенс-рисков;

наличие у банков экспертизы по управлению риском дефолта контрагента.

Политика SEC

Глава SEC Пол Аткинс в комментарии Decrypt заявил, что большинство ICO не следует рассматривать как сделки с ценными бумагами. Соответственно они выходят за пределы компетенции регулятора.

«Именно это мы и хотим поощрять. Такие операции, в нашем определении, не подпадают под критерии ценной бумаги», — отметил он.

Свою позицию глава Комиссии обосновал таксономией токенов, представленной в ноябре. В ней криптоиндустрия разделена на четыре категории. По мнению Аткинса, три из них сами по себе не являются ценными бумагами:

сетевые токены;

цифровые коллекционные предметы;

цифровые инструменты (например, билеты).

Глава SEC убежден, что этот принцип следует применять и к ICO. По его словам, сфера ответственности регулятора — токенизированные ценные бумаги.

«ICO затрагивают все четыре категории. Три из них — в зоне ответственности CFTC, пусть они об этом беспокоятся, а мы сфокусируемся на токенизированных ценных бумагах», — подытожил он.

Аткинс также анонсировал амбициозную программу действий SEC относительно крипторынка на 2026 год, пишет The Block

«Все, что мы заложили, начнет прорастать и приносить плоды в новом году. И мы сможем собрать урожай», — сказал он.

Глава Комиссии назвал приоритетом введение «инновационного исключения» — временных регуляторных послаблений для крипто- и финтех-стартапов.

Forklog По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.