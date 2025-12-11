Банки США откроют клиентам прямой доступ к биткоину
Управление контролера денежного обращения США (OCC) позволило национальным банкам и федеральным сберегательным ассоциациям выступать посредниками в криптовалютных сделках.
Регулятор уточнил механику работы на этом рынке. Финучреждения будут действовать по классической агентской модели: заключать сделки с одним клиентом и одновременно открывать зеркальную (компенсирующую) позицию с другим.
Такой подход позволит банкам не держать криптовалюту на балансе и избегать спекулятивных рисков. Их роль сводится к обеспечению ликвидности и предоставлению гарантий обеим сторонам соглашения.
По мнению OCC, инициатива будет способствовать переходу пользователей с нерегулируемых площадок к прозрачным и полностью легальным финансовым инструментам.
Среди условий и ограничений:
- обязательная проверка законности каждой операции и ее соответствия уставным полномочиям;
- внедрение процедур контроля операционных и комплаенс-рисков;
- наличие у банков экспертизы по управлению риском дефолта контрагента.
Политика SEC
Глава SEC Пол Аткинс в комментарии Decrypt заявил, что большинство ICO не следует рассматривать как сделки с ценными бумагами. Соответственно они выходят за пределы компетенции регулятора.
«Именно это мы и хотим поощрять. Такие операции, в нашем определении, не подпадают под критерии ценной бумаги», — отметил он.
Свою позицию глава Комиссии обосновал таксономией токенов, представленной в ноябре. В ней криптоиндустрия разделена на четыре категории. По мнению Аткинса, три из них сами по себе не являются ценными бумагами:
- сетевые токены;
- цифровые коллекционные предметы;
- цифровые инструменты (например, билеты).
Глава SEC убежден, что этот принцип следует применять и к ICO. По его словам, сфера ответственности регулятора — токенизированные ценные бумаги.
«ICO затрагивают все четыре категории. Три из них — в зоне ответственности CFTC, пусть они об этом беспокоятся, а мы сфокусируемся на токенизированных ценных бумагах», — подытожил он.
Аткинс также анонсировал амбициозную программу действий SEC относительно крипторынка на 2026 год, пишет The Block.
«Все, что мы заложили, начнет прорастать и приносить плоды в новом году. И мы сможем собрать урожай», — сказал он.
Глава Комиссии назвал приоритетом введение «инновационного исключения» — временных регуляторных послаблений для крипто- и финтех-стартапов.
Поделиться новостью
Также по теме
Банки США откроют клиентам прямой доступ к биткоину
Три американских штата создали стратегические крипторезервы в 2025 году
Аналитик, предсказавший кризис 2008-го, допустил крах фондового рынка из-за ИИ
Монета WhiteBIT вошла в индексы S&P Dow Jones
Криптовалюты, которые первыми достигнут $200 млрд капитализации в 2026 году: прогноз аналитиков
Биткоин-майнеры переживают худший кризис доходности за всю историю крипты