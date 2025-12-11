0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Банки США откроют клиентам прямой доступ к биткоину

Криптовалюта
16
Банки США откроют клиентам прямой доступ к биткоину
Банки США откроют клиентам прямой доступ к биткоину
Управление контролера денежного обращения США (OCC) позволило национальным банкам и федеральным сберегательным ассоциациям выступать посредниками в криптовалютных сделках.
Регулятор уточнил механику работы на этом рынке. Финучреждения будут действовать по классической агентской модели: заключать сделки с одним клиентом и одновременно открывать зеркальную (компенсирующую) позицию с другим.
Такой подход позволит банкам не держать криптовалюту на балансе и избегать спекулятивных рисков. Их роль сводится к обеспечению ликвидности и предоставлению гарантий обеим сторонам соглашения.
По мнению OCC, инициатива будет способствовать переходу пользователей с нерегулируемых площадок к прозрачным и полностью легальным финансовым инструментам.
Среди условий и ограничений:
  • обязательная проверка законности каждой операции и ее соответствия уставным полномочиям;
  • внедрение процедур контроля операционных и комплаенс-рисков;
  • наличие у банков экспертизы по управлению риском дефолта контрагента.

Политика SEC

Глава SEC Пол Аткинс в комментарии Decrypt заявил, что большинство ICO не следует рассматривать как сделки с ценными бумагами. Соответственно они выходят за пределы компетенции регулятора.
«Именно это мы и хотим поощрять. Такие операции, в нашем определении, не подпадают под критерии ценной бумаги», — отметил он.
Свою позицию глава Комиссии обосновал таксономией токенов, представленной в ноябре. В ней криптоиндустрия разделена на четыре категории. По мнению Аткинса, три из них сами по себе не являются ценными бумагами:
  • сетевые токены;
  • цифровые коллекционные предметы;
  • цифровые инструменты (например, билеты).
Глава SEC убежден, что этот принцип следует применять и к ICO. По его словам, сфера ответственности регулятора — токенизированные ценные бумаги.
«ICO затрагивают все четыре категории. Три из них — в зоне ответственности CFTC, пусть они об этом беспокоятся, а мы сфокусируемся на токенизированных ценных бумагах», — подытожил он.
Аткинс также анонсировал амбициозную программу действий SEC относительно крипторынка на 2026 год, пишет The Block.
«Все, что мы заложили, начнет прорастать и приносить плоды в новом году. И мы сможем собрать урожай», — сказал он.
Глава Комиссии назвал приоритетом введение «инновационного исключения» — временных регуляторных послаблений для крипто- и финтех-стартапов.
По материалам:
Forklog
Криптовалюта
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems