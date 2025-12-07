0 800 307 555
Монета WhiteBIT вошла в индексы S&P Dow Jones

Криптовалюта
WBT, нативная монета биржи WhiteBIT, официально вошла в пять ведущих криптовалютных индексов S&P Dow Jones. Это исторический момент, поскольку впервые нативный токен криптобиржи с украинскими корнями был включен в криптовалютные индексы S&P.
Об этом говорится в пресс-релизе криптоплатформы.

Институциональный знак качества и глобальное признание

WBT теперь является частью S&P Cryptocurrency Broad Digital Market (BDM) Index, который отслеживает динамику ведущих цифровых активов, отвечающих жестким институциональным критериям ликвидности, рыночной капитализации и прозрачности.
Кроме ключевого индекса BDM, WBT также была добавлена ​​еще к четырем стратегическим бенчмаркам:
  • S&P Cryptocurrency Broad Digital Asset (BDA) Index
  • S&PCryptocurrency Financials Index
  • S&P Cryptocurrency LargeCap Ex-MegaCap Index
  • S&P Cryptocurrency LargeCap Index
По словам CEO WhiteBIT Владимира Носова, признание S&P DJI — это сигнал того, что криптоинфраструктура нашего региона достигла мировых институциональных стандартов.
«Это поворотный момент не только для нашей компании, но и для эволюции регулируемых криптосервисов во всем мире», — заявил Носов.

Что это значит для инвесторов и отрасли

Для включения в эти индексы требуется многоквартальная история стабильной ликвидности, прозрачное формирование цены и предсказуемая рыночная капитализация. Это свидетельствует о становлении WBT как зрелого, институционально значимого актива.
  • Стратегическое измерение: Присутствие WBT в ведущих криптовалютных индексах S&P Dow Jones размещает компанию на глобальной карте поставщиков цифровых активов институционального класса.
  • Финансовое влияние: WBT становится частью аналитических систем, используемых инвестиционными компаниями для формирования долгосрочных стратегий распределения активов, дизайна ETF/ETN и моделирования портфелей.
Это расширенное признание произошло после периода устойчивого роста WBT, во время которого монета достигла нового исторического максимума — $62,96 (18 ноября 2025 года), несмотря на падение крипторынка.
Этот прецедент доказывает, что украинская технологическая экспертиза активно лидирует в формировании институциональных стандартов на глобальном рынке Web3.
По материалам:
Finance.ua
