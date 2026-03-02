0 800 307 555
Биткоин потерял более 20 тысяч криптоммиллионеров

17
Биткоин потерял более 20 тысяч миллионеров всего за два месяца 2026 года.
По данным аналитики, количество адресов с более чем миллионом долларов у BTC сократилось на 15,7% — со 131 тысячи до 110 тысяч. В то же время количество кошельков с более чем 10 миллионами долларов уменьшилось почти на 2,6 тысячи.

Причины падения

Причиной стало резкое падение курса после рекордного роста осенью 2025 года, когда цена биткоина превысила 125 тысяч долларов.
К концу февраля 2026 года он потерял около половины стоимости, что привело к масштабным убыткам инвесторов.

Падение крипторынка

В целом рынок криптовалют в 2026 году снизился на 800 миллиардов долларов капитализации, из которых 510 миллиардов пришлось на биткоин.
Это стало самым большим обвалом после продолжительного периода оптимизма, когда институциональные инвесторы активно поддерживали цифровые активы.

Прогнозы рынка

Несмотря на падение, некоторые финансовые учреждения остаются оптимистичными. Аналитики Bernstein прогнозируют возможное восстановление до 150 тысяч долларов, в то время как Standard Chartered сохраняет цель в 100 тысяч. В то же время, другие эксперты предупреждают о риске достижения «циклических минимумов».
Неопределенность усиливается из-за отсутствия окончательного правового регулирования криптовалют в США. Хотя 2025 год принес благоприятные условия для индустрии, sweeping framework для цифровых активов до сих пор отложено, что добавляет нестабильности рынка.
