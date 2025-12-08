Аналитик, предсказавший кризис 2008-го, допустил крах фондового рынка из-за ИИ Сегодня 03:56 — Криптовалюта

Аналитик, предсказавший кризис 2008-го, допустил крах фондового рынка из-за ИИ

Финансист Майкл Берри, известный прогнозом ипотечного кризиса 2008 года, заявил, что фондовый рынок США может столкнуться с падением более серьезным, чем обвал доткомов.

Риски он связывает с перегретым сегментом ИИ-компаний и структурными изменениями в поведении инвесторов.

Об этом пишет Economic Times.

Берри отметил, что акции корпораций, связанных с искусственным интеллектом, растут быстрее их фундаментальных показателей. По его словам, часть компаний демонстрируют переоценку, основанную на ожиданиях, а не на устойчивой прибыли.

Он сравнил ситуацию с концом 1990 годов, подчеркнув, что текущие мультипликаторы ряда эмитентов выше уровня тех лет.

Особое внимание финансист уделил роли пассивных инвестиций. По оценке Берри, индексные фонды и ETF контролируют более половины рынка акций США. Такая структура, считает инвестор, снижает долю активного анализа компаний и может усилить падение цен в периоды рыночного стресса.

Что именно настораживает Берри

Берри также выразил обеспокоенность тем, что некоторые технологические компании увеличивают сроки амортизации оборудования для ИИ, влияющего на отчетную прибыль. Он предупредил, что такие методы могут искажать реальную финансовую устойчивость бизнеса.

Кроме того, инвестор подтвердил, что скорректировал собственную стратегию. Он закрыл хедж-фонд во избежание привлечения постороннего капитала и сформировал медвежьи позиции против крупных технологических компаний, ориентированных на ИИ.

Тем самым он сигнализировал о вероятности высокой волатильности в ближайшие периоды, считают авторы материала.

При этом Берри подчеркнул, что речь не идет о прогнозе даты обвала. Его предупреждение касается системных факторов — переоценки отдельных сегментов, структуры потоков капитала и недооцененных рисков прибыли. Он призвал инвесторов учитывать эти особенности при оценке своих портфелей.

