Доллару грозит падение на 40%: аналитики сравнивают ситуацию с пузырем 2000-х

Трейдерам следует быть готовыми к затяжному периоду ослабления доллара, что может напомнить крах эпохи доткомов.

Об этом предупреждают аналитики RBC Capital Markets, пишет Bloomberg

Эксперты считают, что те факторы, которые еще недавно поддерживали доллар, могут превратиться в катализаторы его резкого падения.

Что происходит с долларом

В этом году американская валюта уже испытала давление из-за политической неопределенности и решения администрации Дональда Трампа. Однако доллар поддерживался за счет сильного фондового рынка и больших вливаний иностранного капитала в американские активы, прежде всего в акции, которые дорожали волнами пассивных инвестиционных фондов.

За последние два десятилетия глобальные инвесторы сконцентрировались на рынке США, что сформировало долговременную поддержку для доллара. Но теперь та же концентрация становится уязвимой, объясняет валютный стратег RBC Ричард Кочинос.

«Эта концентрация хорошо работала последние 15 лет, но создает риски в текущих условиях. Изменение спроса может иметь глубокие последствия для валютного рынка», — написал Кочинос.

Сценарий как в 2000-х

По мнению RBC, если инвесторы начнут выводить капитал и диверсифицировать его за пределы США, ситуация может развиваться так же, как после лопания интернет-пузыря в 2000-х.

Тогда доллар упал почти на 40% от пика до минимума в период с 2001 по 2008 год.

Именно такой сценарий аналитики не исключают и сейчас.

Кочинос отмечает, что высокие оценки акций, изменение торговых моделей и спрос на «тихие гавани» могут создать дополнительное давление на доллар уже в ближайшие годы. Поэтому вопрос управления рисками, по его словам, должен стать приоритетным к 2026 году.

Почему ситуация сейчас сложнее, чем в 2000-х

RBC обращает внимание, что современный финансовый ландшафт имеет дополнительные риски: массовое масштабирование инвестиций в частные и менее ликвидные активы. Это может усугублять волатильность в моменты рыночного стресса.

«Сегодняшнее уникальное сочетание технологических изменений, геополитической напряженности и экспериментов с монетарной политикой требует определенной адаптации, поскольку системы распределения перестали быть традиционными», — заключает Кочинос.

