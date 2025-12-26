Что будет с курсом гривны и ВВП — консенсус прогноз Минэкономики
Валютные прогнозы оказались более благоприятными для национальной валюты. Эксперты пересмотрели свои ожидания по поводу курса гривны на ближайшие годы.
Об этом говорится в консенсус-прогнозе Минэкономики.
Аналитики улучшили свои оценки по девальвации гривны по сравнению с предыдущим апрельским прогнозом:
Курс на конец 2026 года: ожидается на уровне 44,5 грн/$ (предыдущий прогноз — 46,3 грн/$).
Среднегодовой курс: по прогнозу будет составлять 44,14 грн/$ (вместо ранее ожидаемых 45,3 грн/$).
Эксперты отмечают, что вариативность оценок остается широкой из-за военной неопределенности, однако общий тренд сместился в сторону большей устойчивости гривны.
Изменение ВВП
Консенсусная оценка роста ВВП на 2026 год составляет 2,4% (вариативность оценок — от 1% до 3,3%);
Консенсус-прогноз потребительской инфляции на 2026 год составляет 9% (с вариацией значений от 6% до 10%).
В оценке других показателей эксперты хоть и дают одинаковые тенденции на текущий год, но в целом их оценки имеют более широкий диапазон колебаний. Большинство экспертов ожидают, что в 2027—2028 годах экономический рост будет продолжаться, хоть и более умеренными темпами, чем прогнозировалось ранее.
Основными условиями восстановления являются стабильное энергоснабжение (или незначительный временный дефицит, который будет легко компенсироваться импортом), уменьшение логистических ограничений, продолжение программ поддержки населения и бизнеса совместно с международными партнерами, а также реализация проектов по восстановлению, разминированию и восстановлению сельскохозяйственных угодий.
Ранее писали, что темпы прироста реального валового внутреннего продукта (ВВП) в ноябре ускорились до 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭД).
«Экономическая ситуация ухудшилась в ноябре и начале декабря из-за постоянных обстрелов россиянами энергетической и железнодорожной инфраструктуры. Однако из-за положительного вклада сельского хозяйства реальный ВВП, по оценке, вырос на 3,6%. Да, мы оцениваем, что реальная валовая добавленная стоимость (ВДВ) в сельском хозяйстве, по оценкам, увеличилась на 36% к предыдущему году (ДПР). Это, прежде всего, результат более поздней уборки кукурузы, чем в 2024 году», — подчеркнули в ИЭД.
