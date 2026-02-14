Доллар продолжит доминировать в мировой экономике — МВФ
Американская валюта будет в ближайшей перспективе оставаться ключевой в глобальной финансовой архитектуре. Такую оценку озвучило руководство Международного валютного фонда во время комментариев по ситуации на валютных рынках.
Об этом пишет Bloomberg.
Почему доллар и далее будет доминировать
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева во время общения с журналистами подчеркнула, что временные изменения курса не являются определяющими для оценки роли доллара в мире.
По ее словам, пока нет признаков того, что позиции американской валюты могут существенно ослабиться.
В МВФ подчеркивают: ключ к стабильности доллара — не текущие рыночные колебания, а базовые экономические факторы. Речь идет о масштабе экономики США, высоком уровне развития финансовых рынков и их ликвидности, а также мощной предпринимательской среде.
Совокупность этих факторов обеспечивает американской валюте ведущее место в мировой валютной системе. Именно поэтому, по оценке фонда, доллар и далее будет оставаться главным инструментом международных расчетов и резервной валютой для многих стран.
