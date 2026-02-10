Украинцы в январе увеличили чистую покупку валюты Сегодня 17:18 — Валюта

Украинцы в январе увеличили чистую покупку валюты

В январе 2026 года украинцы сохранили высокий спрос на иностранную валюту, хотя общие объемы сделок снизились по сравнению с декабрем прошлого года.

Об этом сообщает FinClub со ссылкой на данные Национального банка.

Население купило в банках и обменниках гораздо больше валюты, чем продало, сформировав чистую покупку на уровне почти $821 млн по сравнению с $739 млн в декабре.

Покупка наличной валюты населением составила $1,93 млрд, продажи — $1,14 млрд, чистая покупка — $788 млн.

По сравнению с декабрем 2025 года активность на рынке снизилась — украинцы купили налички на $307 млн меньше, а продали на $363 млн меньше.

Несмотря на общее падение объемов, чистый спрос на наличные деньги (разница между покупкой и продажей) даже несколько вырос с $732 млн в декабре до $788 млн в январе.

В сегменте безналичной валюты (онлайн-обмен в банках) объемы были более скромными: покупка — $376 млн, продажа — $344 млн. Сальдо — $32 млн.

Начало 2026 года ознаменовалось определенными курсовыми качелями.

Если год начался с уровня около 42,35 грн/$, то в течение января курс на наличном рынке краткосрочно достигал отметки 43,41 грн/$. Финансовые аналитики связывают это с традиционными сезонными факторами и бюджетными выплатами конца года, увеличивающими гривневую ликвидность.

Однако уже во второй половине месяца ситуация стабилизировалась, и гривна начала частично играть утраченные позиции. Нацбанк для сглаживания колебаний продолжал проводить интервенции, хотя их объем в январе уменьшился до 3,38 млрд. долларов по сравнению с 4,46 млрд. в декабре.

Эксперты прогнозируют, что в дальнейшем ситуация будет контролироваться, а значительных скачков курса не ожидается, поскольку регулятор сохраняет присутствие на рынке для нивелирования угрожающих дисбалансов.

