Базовый сценарий на 9-13 февраля – фиксация курса в пределах относительного покоя с эпизодическими кратковременными колебаниями.

Официальный курс доллара в первую рабочую неделю февраля показал умеренную тенденцию к укреплению валюты США против гривны с небольшими колебаниями. Подъем с начала недели до 4 февраля происходил сдержанными темпами, после чего курс слегка скорректировался вниз (5−6 февраля). В итоге за неделю курс вырос примерно на 33 копейки или 0,8%, среднее значение курса за этот промежуток времени составило около 43,06 грн/$.

Об этом рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

Официальный и наличный курс

Официальный курс Национального банка был следующий:

2 февраля — 42,8113 грн/$;

3 февраля — 42,9697 грн/$;

4 февраля — 43,1928 грн/$;

5 февраля — 43,1695 грн/$;

6 февраля — 43,1405 грн/$.

Наличный рынок в течение первой недели февраля показал умеренную динамику вокруг отметки 43 грн/$. В целом покупка в кассах банков держалась несколько ниже этой границы, тогда как продажи оставались выше нее, отображая привычную в наличном сегменте разницу между спросом и предложением.

Как это происходило:

Понедельник купля/продажа проходили на уровнях вблизи 42,70/43,25 грн/$. В начале недели спрос был относительно умеренным, что позволило кассовым курсам оставаться сбалансированными;

во вторник-среду наблюдалось небольшое повышение обеих котировок: около 42,86/43,42 грн/$, что свидетельствовало об усилении спроса;

в четверг курсы несколько снизились до 42,82/43,36 грн/$;

в конце недели, в пятницу, покупка опустилась еще немного — до 42,65 грн/$, а продажа — до 43,30 грн/$, вернув рынок поближе к начальным позициям.

Курс на межбанке

Межбанк в первую неделю февраля показал умеренную, но выразительную динамику с заметными внутридневными колебаниями:

понедельник, 2 февраля, рынок стартовал с самой низкой точки дня — 42,90 грн/$, но в течение сессии спрос постепенно усиливался и торги закрылись на дневном максимуме 43,13 грн/$, что указывает на рост спроса в течение дня;

во вторник, 3 февраля, утренний индикатор начался уже с 43,10 грн/$ (минимум дня), рынок поднялся до пикового значения 43,31 грн/$, а закончил день на 43,27 грн/$. Это был самый динамичный день недели по интенсивности движений — внутридневные колебания составили 21 копейку;

среда прошла более спокойно: сессия открылась на 43,26 грн/$, но к закрытию произошла коррекция до 43,09 грн/$;

четверг, 5 февраля, продемонстрировал небольшие колебания вокруг 43 грн: открытие 43,11 грн/$, дневной максимум 43,22 грн/$ и минимум 43,08 грн/$, закрытие 43,15 грн/$. День характеризовался относительным равновесием между спросом и предложением;

пятница завершила неделю на 42,80 грн/$ на уровне завершения предыдущей недели.

Объем чистых интервенций Нацбанка по итогам первой февральской недели составил $794,25 млн, что на 7% меньше, чем неделей ранее — 26−30 января интервенции достигали $859,5 млн.

Прогноз на эту неделю

В течение второй недели февраля рынок валют должен оставаться умеренным и удерживаться в пределах обычного диапазона. После январских колебаний участники уже скорректировали часть позиций, так что в ближайшие дни вряд ли принесут резкое и длительное движение — будут преобладать короткие всплески спроса или предложения, которые будут быстро компенсироваться интервенциями или изменениями ликвидности.

Главным внешним фактором влияния на курс является прежде всего позиция Федеральной резервной системы США. Последние сигналы от ФРС свидетельствуют об осторожном подходе: удержание ставки, поддерживающей спрос на доллар в мировых глобальных потоках. Еще один важный внешний фактор — общее состояние международного финансирования и цена энергоносителей. Стабильные или растущие поступления от международных партнеров и высокие цены на некоторые товары смягчают давление на валюту, напротив, задержки в поступлениях или резкое увеличение расходов и импорт могут создать мгновенный спрос на валюту.

Решающую роль в формировании курса продолжает играть Национальный банк: его интервенции, управление ликвидностью и недавнее решение по смягчению монетарной политики. После снижения учетной ставки у регулятора стало больше пространства для смягчения политики, но одновременно он сохраняет инструменты для сдерживания чрезмерного ослабления гривны — и это уменьшает вероятность резкого и неконтролируемого движения. Кроме того, рекордные или высокие международные резервы ($57,7 млрд по состоянию на 1 февраля) дают НБУ буфер для операций на рынке в случае необходимости.

На межбанке, вероятно, будут наблюдаться кратковременные всплески спроса во время крупных корпоративных или бюджетных платежей, когда компаниям нужно срочно закрывать импортные платежи или балансировать кассовые графики.

Так что резервы, международные поступления, политика НБУ позволяют удерживать курс в пределах приемлемых колебаний, но любой фактор — от остановки помощи до резкого роста импортных потребностей — способен быстро усилить давление на гривну.

Базовый сценарий на 9−13 февраля — фиксация курса в пределах относительного покоя с эпизодическими кратковременными колебаниями. Если же появятся неожиданные негативные новости насчет финансирования или геополитики, рынок может отреагировать резким, но, скорее всего, кратковременным скачком спроса. При стабильных внешних поступлениях и умеренной работе НБУ курс остается под контролем.

