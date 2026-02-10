Стоимость доллара может возрасти до 45 грн. Аналитики пересмотрели свой прогноз курса до конца года Сегодня 15:05 — Валюта

До конца года курс доллара может вырасти до 45 грн

На прошлой неделе Национальный банк Украины разрешил курсу гривны колебаться в достаточно широком диапазоне, одновременно постепенно уменьшая объемы валютных интервенций.

Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.

Неделя началась с увеличения дефицита валюты как на межбанковском рынке, так и в розничном сегменте. В то же время, по итогам четырех рабочих дней объем дефицита вырос всего на 13% по сравнению с аналогичным периодом предыдущей недели.

На прошлой неделе НБУ позволил курсу гривны колебаться в достаточно широком диапазоне., icu.ua

Курс доллара колебался в пределах 40 копеек

Несмотря на рост спроса на валюту, НБУ не пытался жестко ограничивать колебания гривны, но и не допустил приближение курса к январским максимумам.

На межбанковском рынке курс доллара колебался в диапазоне до 40 копеек, иногда поднимаясь до 43,25 грн/$. В конце торговой сессии в пятницу он снизился до 42,9 грн/$, что всего на 2 копейки больше, чем неделей ранее.

Укрепление гривны произошло уже после фиксации официального курса, поэтому официальный показатель на текущий день установлен на уровне 43,05 грн/$.

Объем интервенций НБУ на прошлой неделе снизился на 8% до $794 млн.

Прогноз аналитиков

По оценкам ICU, в начале месяца регулятор снова столкнулся с повышенным спросом на валюту, однако решил разрешить рынку большую гибкость и не спешил наращивать интервенции.

Аналитики компании пересмотрели свой прогноз и ожидают, что к концу года курс доллара может возрасти до 45 грн.

44.3 грн/$. Напомним, ранее аналитики ICU прогнозировали , что до конца года гривна будет постепенно двигаться до уровня около

