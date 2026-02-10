0 800 307 555
ру
Стоимость доллара может возрасти до 45 грн. Аналитики пересмотрели свой прогноз курса до конца года

Валюта
30
До конца года курс доллара может вырасти до 45 грн
На прошлой неделе Национальный банк Украины разрешил курсу гривны колебаться в достаточно широком диапазоне, одновременно постепенно уменьшая объемы валютных интервенций.
Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.
Неделя началась с увеличения дефицита валюты как на межбанковском рынке, так и в розничном сегменте. В то же время, по итогам четырех рабочих дней объем дефицита вырос всего на 13% по сравнению с аналогичным периодом предыдущей недели.
На прошлой неделе НБУ позволил курсу гривны колебаться в достаточно широком диапазоне.
На прошлой неделе НБУ позволил курсу гривны колебаться в достаточно широком диапазоне., icu.ua

Курс доллара колебался в пределах 40 копеек

Несмотря на рост спроса на валюту, НБУ не пытался жестко ограничивать колебания гривны, но и не допустил приближение курса к январским максимумам.
На межбанковском рынке курс доллара колебался в диапазоне до 40 копеек, иногда поднимаясь до 43,25 грн/$. В конце торговой сессии в пятницу он снизился до 42,9 грн/$, что всего на 2 копейки больше, чем неделей ранее.
Укрепление гривны произошло уже после фиксации официального курса, поэтому официальный показатель на текущий день установлен на уровне 43,05 грн/$.
Объем интервенций НБУ на прошлой неделе снизился на 8% до $794 млн.

Прогноз аналитиков

По оценкам ICU, в начале месяца регулятор снова столкнулся с повышенным спросом на валюту, однако решил разрешить рынку большую гибкость и не спешил наращивать интервенции.
Аналитики компании пересмотрели свой прогноз и ожидают, что к концу года курс доллара может возрасти до 45 грн.
Напомним, ранее аналитики ICU прогнозировали, что до конца года гривна будет постепенно двигаться до уровня около 44.3 грн/$.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ВалютаКурс валютНБУМежбанк
