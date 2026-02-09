0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

monobank запустил валютные инвестиции через «Банки»

Валюта
109
monobank запустил валютные инвестиции через «Банки»
monobank запустил валютные инвестиции через «Банки»
В monobank появился новый инструмент для клиентов, которые держат сбережения в валюте и желают, чтобы она работала, а не просто лежала на счету. Соучредитель банка Олег Гороховский сообщил о запуске тестового формата инвестиций в валютной «Банке».

Что предлагает monobank

По словам Гороховского, клиенты могут положить доллары или евро в валютную «Банку» и включить инвестирование.
Минимальная сумма — от 1100 долларов или евро.
Доходность составляет:
  • 3,7% годовых в долларах;
  • 2,8% годовых в евро.
При этом деньги можно забрать в любой момент даже сразу после пополнения.
Продукт стартует в тестовом формате. Как пояснил Гороховский, «под капотом» банк инвестирует средства клиентов в валютные облигации внутреннего государственного займа. Если деньги забрать очень быстро, прибыли не будет, но и потерь тоже.

Ограничения

Сначала monobank планирует подключить к инвестированию 5000 клиентов. После этого новых желающих будут временно ставить в очередь.
Причина ограничения — нехватка валютных ОВГЗ для покрытия большего спроса. В то же время, в банке отмечают: если интерес будет высоким, объем инвестиций расширят и продукт масштабируют.
monobank запустил валютные инвестиции через «Банки»
Читайте также

Что дальше

Гороховский отмечает, что дальнейшая судьба сервиса зависит от клиентов. По его словам, подобное решение monobank увидел в Wise и решил адаптироваться для украинских пользователей.
Для использования новой функции клиентам рекомендуют обновить приложение monobank.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Инвестицииmonobank
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems