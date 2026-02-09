monobank запустил валютные инвестиции через «Банки» Сегодня 12:00 — Валюта

monobank запустил валютные инвестиции через «Банки»

В monobank появился новый инструмент для клиентов, которые держат сбережения в валюте и желают, чтобы она работала, а не просто лежала на счету. Соучредитель банка Олег Гороховский сообщил о запуске тестового формата инвестиций в валютной «Банке».

Что предлагает monobank

По словам Гороховского, клиенты могут положить доллары или евро в валютную «Банку» и включить инвестирование.

Минимальная сумма — от 1100 долларов или евро.

Доходность составляет:

3,7% годовых в долларах;

2,8% годовых в евро.

При этом деньги можно забрать в любой момент даже сразу после пополнения.

Продукт стартует в тестовом формате. Как пояснил Гороховский, «под капотом» банк инвестирует средства клиентов в валютные облигации внутреннего государственного займа. Если деньги забрать очень быстро, прибыли не будет, но и потерь тоже.

Ограничения

5000 клиентов. После этого новых желающих будут временно ставить в очередь. Сначала monobank планирует подключить к инвестированию. После этого новых желающих будут временно ставить в очередь.

Причина ограничения — нехватка валютных ОВГЗ для покрытия большего спроса. В то же время, в банке отмечают: если интерес будет высоким, объем инвестиций расширят и продукт масштабируют.

Что дальше

Гороховский отмечает, что дальнейшая судьба сервиса зависит от клиентов. По его словам, подобное решение monobank увидел в Wise и решил адаптироваться для украинских пользователей.

Для использования новой функции клиентам рекомендуют обновить приложение monobank.

