monobank упростил оплату счетов с помощью ИИ Сегодня 14:00 — Финтех и Карты

monobank упростил оплату счетов с помощью ИИ

monobank анонсировал новую функцию, позволяющую быстро оплачивать счета по реквизитам даже в тех случаях, когда платежные данные содержатся в документах с большим количеством информации.

Об этом сообщил в Telegram соучредитель банка Олег Гороховский.

Как работает новый инструмент

По словам Гороховского, банк продолжает совершенствовать платежные сервисы, в частности, операции по реквизитам. Теперь в платежах по IBAN пользователи могут загружать счета или инвойсы в форматах PDF, PNG и JPEG.

После загрузки документа система автоматически анализирует содержимое и определяет требуемые платежные реквизиты. Пользователю остается только проверить корректность найденных данных перед подтверждением платежа.

Читайте также monobank запустил «Базар» в приложении

Кроме загрузки документов, пользователи уже давно могут копировать текст с реквизитами и вставлять в поле ввода. В таком случае система автоматически автоматически отделяет платежные данные от другой информации.

Напомним, ранее monobank обновил функцию переводов по QR-коду или ссылке, добавив возможность сразу указывать сумму, которую должны получить. Пользователь может создать ссылку или QR-код с конкретной суммой, которую нужно перевести. Получателю нужно перейти по этой ссылке или отсканировать QR-код и подтвердить оплату кнопкой «Перевести».

Также Finance.ua писал , что в monobank заработала новая функция «общие карты». Раньше, если в семье был общий бюджет, пользователям приходилось постоянно перечислять деньги друг другу или даже передавать пластиковую карту. Этот процесс упростился.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.