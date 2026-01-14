monobank упростил оплату счетов с помощью ИИ
monobank анонсировал новую функцию, позволяющую быстро оплачивать счета по реквизитам даже в тех случаях, когда платежные данные содержатся в документах с большим количеством информации.
Об этом сообщил в Telegram соучредитель банка Олег Гороховский.
Как работает новый инструмент
По словам Гороховского, банк продолжает совершенствовать платежные сервисы, в частности, операции по реквизитам. Теперь в платежах по IBAN пользователи могут загружать счета или инвойсы в форматах PDF, PNG и JPEG.
После загрузки документа система автоматически анализирует содержимое и определяет требуемые платежные реквизиты. Пользователю остается только проверить корректность найденных данных перед подтверждением платежа.
Читайте также
Кроме загрузки документов, пользователи уже давно могут копировать текст с реквизитами и вставлять в поле ввода. В таком случае система автоматически автоматически отделяет платежные данные от другой информации.
Напомним, ранее monobank обновил функцию переводов по QR-коду или ссылке, добавив возможность сразу указывать сумму, которую должны получить. Пользователь может создать ссылку или QR-код с конкретной суммой, которую нужно перевести. Получателю нужно перейти по этой ссылке или отсканировать QR-код и подтвердить оплату кнопкой «Перевести».
Также Finance.ua писал, что в monobank заработала новая функция «общие карты». Раньше, если в семье был общий бюджет, пользователям приходилось постоянно перечислять деньги друг другу или даже передавать пластиковую карту. Этот процесс упростился.
Поделиться новостью
Также по теме
monobank упростил оплату счетов с помощью ИИ
Что делать, если перевели средства на старую или закрытую карту
Как получить зарплату или выплаты, которые поступили на закрытый карточный счет
Растаможка авто в Дії — как это будет работать
В 2025 году мошенники украли с карт до 1,6 млрд грн: новые схемы
Microsoft назвала ТОП-10 профессий, которые может заменить ИИ