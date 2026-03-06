У украинцев есть в среднем по два банковских счета (инфографика) Сегодня 16:03 — Финтех и Карты

Украинское законодательство не ограничивает граждан в открытии счетов

У одного украинца в среднем два счета в банках. Общее количество счетов, открытых пользователями у поставщиков платежных услуг, в начале этого года составило 208,6 млн.

Об этом сообщил Национальный банк Украины.

По состоянию на 1 января 2026 года обслуживание счетов пользователей в Украине осуществляли 63 поставщика платежных услуг — 60 банков и три небанковских учреждения.

Общее количество счетов выросло на 8,2%

Общее количество счетов

В начале 2026 года общее количество счетов, открытых у поставщиков платежных услуг, составило 208,6 млн. Это на 8,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда показатель составил 192,8 млн.

Подавляющее большинство счетов открыто в банках — 207,5 млн. Из них:

почти 200,4 млн — счета физических лиц;

4,7 млн ​​- счета физических лиц-предпринимателей;

2,4 млн — счета юридических лиц.

У небанковских поставщиков платежных услуг количество счетов превысило 1,11 млн. Из них:

почти 1,03 млн — счета физических лиц;

84,2 тыс. — счета физических лиц-предпринимателей;

0,46 тыс. — счета юридических лиц.

Общее количество пользователей, имеющих счета у поставщиков платежных услуг, в начале 2026 года достигло 87,3 млн. Это на 4,4% больше, чем в начале 2025 года, когда показатель составил 83,6 млн.

В банках обслуживалось 86,3 млн пользователей, среди которых:

82,8 млн — физические лица;

2,5 млн — физические лица-предприниматели;

почти 1 млн — юридические лица.

У небанковских поставщиков платежных услуг обслуживалось 1,03 млн пользователей:

946,7 тыс. — физические лица;

83,8 тыс. — физические лица-предприниматели;

0,43 тыс. — юридические лица.

В среднем один человек имеет два счета

Соотношение количества счетов и количества пользователей свидетельствует, что одно физическое лицо в среднем имеет два банковских счета.

В Национальном банке напомнили, что украинское законодательство не ущемляет граждан в открытии счетов. Одно лицо или компания может обслуживаться одновременно в нескольких поставщиках платежных услуг и иметь необходимое количество счетов. Поэтому общее количество пользователей превышает численность населения Украины.

Дистанционное обслуживание

Еще одной тенденцией стал рост числа пользователей, обслуживаемых дистанционно.

По состоянию на начало 2026 года дистанционно пользовались финансовыми услугами:

91,79% субъектов ведения хозяйства;

84,51% физических лиц.

Для сравнения, в начале 2025 года эти показатели составляли 89,85% для субъектов хозяйствования и 82,87% для физических лиц.

