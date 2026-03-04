НБУ назвал сумму среднего денежного перевода в Украине и из-за рубежа (инфографика) Сегодня 14:01 — Финтех и Карты

В 2025 году в Украину со всего мира было перечислено более 8 млрд дол. США

В 2025 году через систему переводов внутри Украины перевели 1,3 трлн грн, или $31,6 млрд в эквиваленте. Средняя сумма одного перевода составила 1206 грн. В то же время средний перевод в Украину составил $274.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

В 2025 году платежные системы активно использовались как для переводов средств в пределах Украины, так и для получения денежных переводов из-за границы. На территории Украины в 2025 году фактически деятельность осуществляли 19 платежных систем «перевода средств», из которых 12 — созданы резидентами и 7 — нерезидентами (из которых три системы из США, две — из Великобритании, по одной — из Грузии и Канады).

В 2025 году через платежные системы в Украине перевели 1,3 трлн грн

Переводы в пределах Украины

В 2025 году объем внутригосударственных переводов, проведенных через платежные системы перевода средств, составил 1,3 трлн грн, или 31,6 млрд долл. США в эквиваленте. Это почти соответствует показателю 2024 года.

Средняя сумма одного перевода в пределах страны составляла 1206 грн. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял 1231 грн.

Наибольшую часть внутренних переводов обеспечила платежная система PrivatMoney — 59,3% от общего объема.

Переводы в Украину

В Украину за 2025 год с использованием платежных систем «перевода средств» (созданных как резидентами, так и нерезидентами) было переведено 2,5 млрд долл. США в эквиваленте. За 2024 год в Украину поступила такая же сумма.

Средняя сумма одного такого трансграничного перевода в Украину в прошлом году составила 274 долл. США (в 2024 году — 267 долл. США).

Через платежные системы «перевода денег» самые большие объемы средств в Украину в прошлом году поступали из США (22,4%), Германии (12,4%), Израиля (11,1%), Великобритании (10,7%) и Италии (10,5%).

Самые популярные международные системы переводов

Лидерами по сумме переводов в Украину были следующие три платежных системы «перевода денег»:

Western Union (платежная организация — резидент США) — 39,7% всех переводов;

RIA (платежная организация — резидент США) — 21,4% всех переводов;

MoneyGram (платежная организация — резидент США) — 17,8% всех переводов.

Традиционно через платежные системы «перевода денег» в предыдущие годы (в частности, до полномасштабного вторжения) поступала примерно четверть от объема всех частных денежных переводов в Украину. В 2025 году эта тенденция усилилась — через платежные системы «перевода денег» поступила почти треть от частных переводов (около 31%).

Общий объем денежных переводов в Украине

Так, всего в 2025 году, по предварительным данным, в Украину со всего мира было переведено более 8 млрд долл. США в эквиваленте, включая переводы через официальные каналы (банки, международные системы денежных переводов, почтовые отделения) и неофициальные (путем передачи денег из рук в руки).

На время действия военного положения переводы из Украины за границу ограничены.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.