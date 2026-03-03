НБУ установил новые правила переводов без открытия счета Сегодня 14:05 — Финтех и Карты

Новые правила направлены на повышение эффективности работы платежного рынка и прозрачность безналичных расчетов

Национальный банк Украины определил обязательные реквизиты платежной инструкции, которая формируется при предоставлении услуги по переводу средств без открытия счета, если плательщик перечисляет средства со счета.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Постановление вступает в силу 3 марта 2026 года. В то же время, поставщикам услуг по переводу средств без открытия счета будет дано 6 месяцев для приведения своей деятельности в соответствие с новыми требованиями.

В НБУ отмечают, что новые правила направлены на повышение эффективности работы платежного рынка и прозрачность безналичных расчетов.

Что меняется

Согласно постановлению, НБУ:

обязал поставщиков услуги обеспечить возможность плательщику заполнять реквизиты фактического плательщика, в том числе в случае уплаты платежей в бюджет одним лицом за другое. Это должно обеспечить корректное отражение платежей Государственной налоговой службой;

предоставил право поставщику услуги по переводу средств без открытия счета заполнять в платежной инструкции:

— реквизиты за плательщика, используя имеющуюся у него информацию от плательщика и собственные технические средства. Это позволит плательщику, являющемуся постоянным пользователем поставщика услуги по переводу средств без открытия счета, не заполнять каждый раз свои реквизиты, а использовать уже имеющиеся у поставщика;

— такие реквизиты, как назначение платежа, наименование получателя, его код ЕГРПОУ и номер счета при оплате плательщиком жилищно-коммунальных услуг и уплаты платежей в бюджет (налоги и сборы);

обязал поставщика платежных услуг по переводу средств без открытия счета выполнять каждую платежную инструкцию отдельной платежной операцией;

обязал поставщика услуги по переводу средств без открытия счета ознакомлять потребителя с заполненными реквизитами платежной инструкции и предоставлять плательщику подтверждающую информацию после принятия к исполнению платежной инструкции (для подтверждения инициирования платежной операции).

Кроме того, при оплате жилищно-коммунальных услуг потребители могут не заполнять такие реквизиты, как фамилия, имя, отчество (при наличии) и идентификационный код.

