Национальный кешбэк по-новому: что меняется с 1 марта Сегодня 09:50 — Личные финансы

Национальный кешбэк, источник фото: pixabay

С началом весны украинцев ждет еще одно важное обновление. Так, с 1 марта 2026 года покупатели смогут получать до 15% Национального кешбэка за покупку отечественных товаров. Правительство расширяет программу, чтобы сильнее стимулировать поддержку локальных производителей в конкуренции с импортом. Вместо единой ставки 10% (действующей до 28 февраля) заработает новая система — возврат 15% или 5%.

Как сообщают в Минцифры , за период действия программы украинцы уже приобрели товаров отечественных производителей более чем на 63 млрд грн — это существенная поддержка экономики.

«Процент кешбэка будет зависеть от категории товара. Это позволит усилить украинские бренды там, где они больше всего конкурируют с иностранными аналогами», — говорится в сообщении.

Как будут начислять кешбэк с 1 марта

Кешбэк будет начисляться в зависимости от доли импорта в потребительской корзине. Начиная с 1 марта программа будет работать по дифференцированной модели с двумя уровнями кешбэка — 5% и 15% в зависимости от категории товаров. Такой подход будет стимулировать покупателей выбирать украинское именно в категориях, где доминирует импорт (доля иностранных товаров в потребительской корзине превышает 35%).

«Видим, что кешбэк влияет на потребительское поведение граждан — больше украинцев выбирают украинское. С 1 марта мы переходим к более точному и гибкому подходу: дифференцированный кешбэк позволит усилить спрос на украинское там, где присутствует значительный объем импорта и есть потенциал для замещения его части местными товарами без увеличения общего бюджета программы. В то же время мы сохраняем право и далее калибровать программы в соответствии с запросом от производителей и ситуации на рынке», — отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

Где вернут 15%, а где 5%: как распределяется кешбэк

Если доля импорта в категории превышает 35%, за покупку украинских товаров будут возвращать 15%. Это касается прежде всего непродовольственных товаров.

Непродовольственные товары: косметика, средства гигиены, бытовая химия, товары для дома и ремонта, канцелярия (ручки, тетради от «Диана»), одежда и обувь (футболки от Sensus, кроссовки от украинских фабрик), товары для животных (корм Optimeal).

косметика, средства гигиены, бытовая химия, товары для дома и ремонта, канцелярия (ручки, тетради от «Диана»), одежда и обувь (футболки от Sensus, кроссовки от украинских фабрик), товары для животных (корм Optimeal). Отдельные продукты: творог и сыры (например локального производства), некоторые макароны и крупы.

Читайте также: Рейтинг кредитных карт с кешбэком

В то же время 5% кешбэка будут начислять на украинские товары в категориях, где доля импорта ниже 35%. К ним относятся в основном продукты питания и медикаменты.

Базовые продукты: хлеб, мясо, колбасные изделия, молочная продукция (кроме сыров), яйца, подсолнечное масло, овощи/фрукты, рыба, консервы.

хлеб, мясо, колбасные изделия, молочная продукция (кроме сыров), яйца, подсолнечное масло, овощи/фрукты, рыба, консервы. Сладости и прочее: конфеты, снеки, безалкогольные напитки, соусы/приправы, замороженные продукты, мука, аптечные товары, товары для сада.

Как проверить товар и куда потратить кешбэк

В настоящее время программа «Национальный кешбэк» охватывает более 391 тыс. товаров от 1940 производителей. Чтобы проверить, участвует ли товар в программе, можно воспользоваться несколькими способами.

В приложении Дія работает специальный сканер штрих-кодов: достаточно навести камеру смартфона на штрих-код в магазине — и вы сразу увидите, начисляется ли кешбэк и какой процент предусмотрен.

В то же время, кешбэк начисляется не на все украинские товары. Это зависит от того, присоединился ли производитель к программе и добавил ли свою продукцию в специальный перечень. Чтобы узнать, можно ли получить кешбэк за конкретный товар, проверьте его в соответствующем списке на сайте «Сделано в Украине»: введите название производителя или товара в поле поиска или просканируйте штрих-код.

Важно помнить, что кешбэк начисляется только за покупки в магазинах, которые отвечают условиям программы и являются ее участниками.

Купили украинский товар, а кешбэка нет?

Если после покупки кешбэк не появился, возможно, магазин или товар не отвечают требованиям программы. Убедитесь, что торговая точка участвует в программе, а производитель добавил товар в список.

Если все условия выполнены, но кешбэка все еще нет, вероятно, транзакция находится в обработке. В таком случае денежные средства обычно зачисляются в течение 24 часов.

На что можно потратить деньги

Вырученные деньги нельзя снять наличными, однако их разрешено использовать на важные потребности: оплату коммунальных услуг, почтовые отправления, донаты на нужды войска, приобретение украинских лекарств, продуктов питания или книг.

Как присоединиться к программе

Если вы еще не пользуетесь программой, можно присоединиться в несколько шагов:

Выберите банк-участник (ПриватБанк, Ощадбанк, monobank, Райффайзен Банк и т. п. — полный перечень здесь). Откройте карту «Национальный кешбэк» в приложении банка: найдите раздел «Кешбэк» или «Специальные карты», дайте согласие на обработку транзакций. Привяжите карту в «Дії»: на главном экране выберите услугу «Национальный кешбэк», нажмите «Добавить карту» — Дія автоматически распознает ее. Подключите платежные карты для покупок (ту же или другие): в приложении банка активируйте функцию «Национальный кешбэк» для каждой карты, которой рассчитываетесь.

Кешбэк начисляется на специальную карту (до 3 тыс. грн/месяц). Проверяйте начисления в «Дії». Деньги, зачисленные на специальный счет «Национальный кешбэк», могут быть использованы до 30 июня 2026 года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.