0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Дешевый автомобиль — большой риск: как безопасно купить машину

Личные финансы
44
Онлайн-проверка авто через реестры невозможна – это могут быть мошенники
Онлайн-проверка авто через реестры невозможна – это могут быть мошенники
Желание сэкономить на покупке авто иногда оборачивается серьезными проблемами. Люди находят выгодное предложение, продавец обещает «проверку по всем базам», отправляет документы, справки и даже PDF с печатями. Но в результате покупатель может остаться и без денег, и без автомобиля.
В Главном сервисном центре МВД и Киберполиции предупреждают: полноценной дистанционной проверки авто через государственные реестры сейчас не существует. Поэтому документы, которые вам посылают в мессенджере или на почту, не гарантируют, что с машиной все чисто.

Как работает схема

Обычно все выглядит очень внушительно для продавца:
  • вы находите авто по привлекательной цене;
  • продавец быстро отвечает и посылает фото техпаспорта;
  • для убедительности мошенники демонстрируют скан-копии «проверок», ссылаются на якобы официальные ресурсы или присылают ссылки на сайты, которые визуально копируют государственные порталы.
Но это может быть только хорошая картинка.
Важно знать: часть ключевой информации — об арестах, залогах или других ограничениях — не находится в открытом доступе. И ни у одного «знакомого специалиста» нет полного доступа ко всем государственным реестрам. Доступ к ним имеют только уполномоченные работники сервисных центров МВД и только с рабочих мест.

Как безопасно купить авто

Если хотите быть уверенными, что с автомобилем все хорошо, пользуйтесь только официальной процедурой проверки и переоформления. Это позволит:
  • проверить авто в государственных базах;
  • узнать, нет ли арестов или залогов;
  • сверить VIN-код и номер кузова;
  • подтвердить законность происхождения авто;
  • официально перерегистрировать машину на себя.
В сервисных центрах МВД также проводятся экспертные исследования: специалисты проверяют номера агрегатов и документы, чтобы выявить подделки или смену номеров.
Читайте также
Также специалисты советуют не доверять сайтам со странными адресами. Официальные государственные ресурсы имеют домен gov.ua.
Кроме того, никогда не переводите деньги, пока лично не осмотрите авто и не пройдете законную процедуру оформления.

Куда обращаться

Получить консультацию по сервисным центрам МВД можно по телефону (044) 290−19−88 или через официальный сайт и страницы учреждения в соцсетях.
Если вы стали жертвой мошенничества или заметили подозрительный контент — подайте обращение в киберполицию через онлайн-форму: https://ticket.cyberpolice.gov.ua/
Ранее мы сообщали, что каждое второе авто в Украине имеет историю ДТП.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
АвтоАвторынокАвторынок УкраиныМошенники
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems