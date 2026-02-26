Дешевый автомобиль — большой риск: как безопасно купить машину Сегодня 19:03 — Личные финансы

Онлайн-проверка авто через реестры невозможна – это могут быть мошенники

Желание сэкономить на покупке авто иногда оборачивается серьезными проблемами. Люди находят выгодное предложение, продавец обещает «проверку по всем базам», отправляет документы, справки и даже PDF с печатями. Но в результате покупатель может остаться и без денег, и без автомобиля.

В Главном сервисном центре МВД и Киберполиции предупреждают : полноценной дистанционной проверки авто через государственные реестры сейчас не существует. Поэтому документы, которые вам посылают в мессенджере или на почту, не гарантируют, что с машиной все чисто.

Как работает схема

Обычно все выглядит очень внушительно для продавца:

вы находите авто по привлекательной цене;

продавец быстро отвечает и посылает фото техпаспорта;

для убедительности мошенники демонстрируют скан-копии «проверок», ссылаются на якобы официальные ресурсы или присылают ссылки на сайты, которые визуально копируют государственные порталы.

Но это может быть только хорошая картинка.

Важно знать: часть ключевой информации — об арестах, залогах или других ограничениях — не находится в открытом доступе. И ни у одного «знакомого специалиста» нет полного доступа ко всем государственным реестрам. Доступ к ним имеют только уполномоченные работники сервисных центров МВД и только с рабочих мест.

Как безопасно купить авто

Если хотите быть уверенными, что с автомобилем все хорошо, пользуйтесь только официальной процедурой проверки и переоформления. Это позволит:

проверить авто в государственных базах;

узнать, нет ли арестов или залогов;

сверить VIN-код и номер кузова;

подтвердить законность происхождения авто;

официально перерегистрировать машину на себя.

В сервисных центрах МВД также проводятся экспертные исследования: специалисты проверяют номера агрегатов и документы, чтобы выявить подделки или смену номеров.

Также специалисты советуют не доверять сайтам со странными адресами. Официальные государственные ресурсы имеют домен gov.ua.

Кроме того, никогда не переводите деньги, пока лично не осмотрите авто и не пройдете законную процедуру оформления.

Куда обращаться

Получить консультацию по сервисным центрам МВД можно по телефону (044) 290−19−88 или через официальный сайт и страницы учреждения в соцсетях.

Если вы стали жертвой мошенничества или заметили подозрительный контент — подайте обращение в киберполицию через онлайн-форму: https://ticket.cyberpolice.gov.ua/

