Какие авто чаще всего продают со «скрученным пробегом»

"Скручивание пробега" – одна из самых распространенных схем обмана на вторичном рынке

Покупка б/у автомобиля в Украине в 2026 году все еще связана с рисками. Одна из самых распространенных схем на вторичном рынке — корректировка показателей одометра, когда реальный пробег уменьшают, чтобы повысить цену авто. Аналитики исследовали результаты проверок подержанных машин и определили модели, где такие случаи бывают чаще всего.

Наибольшую долю автомобилей с измененным пробегом зафиксировали у Toyota Avensis — более 21% проверенных машин этой модели имели признаки вмешательства. В среднем показатели одометра здесь уменьшали более чем 106 тысяч километров.

В список моделей с повышенным риском также вошли Mitsubishi Outlander (16,4% случаев) и Mercedes-Benz E-Class, где измененный пробег выявили в 15,6% проверенных автомобилей. Для покупателей это означает вероятность существенной переплаты за автомобили с худшим фактическим техническим состоянием.

Где «отматывают» больше всего

Высокий процент вмешательств не всегда означает самые большие объемы скрученных километров. Рекордные средние характеристики уменьшения пробега чаще фиксируют у коммерческого транспорта.

К примеру, в Opel Vivaro одометр в среднем уменьшали почти на 152 тысячи километров. Значительные объемы скрытого пробега также обнаруживали у Mercedes-Benz Vito и Volkswagen Caddy — часто более 120 тысяч км.

Эксперты отмечают, что вмешательство в одометр делает расходы по обслуживанию непредсказуемыми и снижает реальную стоимость авто при дальнейшей продаже. Особенно распространена такая практика при импорте машин из-за границы, когда продавцы пользуются отсутствием единого обмена данными между странами.

Среди популярных моделей относительно меньше случаев фальсификации пробега обнаружили у Citroën C4 — около 10,8% проверенных авто имели признаки вмешательства. К моделям с более низким уровнем риска также отнесли Opel Astra и отдельные версии Mercedes-Benz Vito.

Как уменьшить риски

Скручивание пробега чаще всего происходит при перепродаже автомобилей между разными странами. Из-за неполной интеграции государственных реестров проверить историю авто бывает сложно. Поэтому перед покупкой эксперты советуют обязательно проверять историю транспортного средства через доступные базы данных и сервисы — это поможет избежать переплаты, которая может достигать сотен или даже тысяч долларов.

