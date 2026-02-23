0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие авто чаще всего продают со «скрученным пробегом»

Технологии&Авто
34
"Скручивание пробега" – одна из самых распространенных схем обмана на вторичном рынке
"Скручивание пробега" – одна из самых распространенных схем обмана на вторичном рынке
Покупка б/у автомобиля в Украине в 2026 году все еще связана с рисками. Одна из самых распространенных схем на вторичном рынке — корректировка показателей одометра, когда реальный пробег уменьшают, чтобы повысить цену авто. Аналитики исследовали результаты проверок подержанных машин и определили модели, где такие случаи бывают чаще всего.
Наибольшую долю автомобилей с измененным пробегом зафиксировали у Toyota Avensis — более 21% проверенных машин этой модели имели признаки вмешательства. В среднем показатели одометра здесь уменьшали более чем 106 тысяч километров.
В список моделей с повышенным риском также вошли Mitsubishi Outlander (16,4% случаев) и Mercedes-Benz E-Class, где измененный пробег выявили в 15,6% проверенных автомобилей. Для покупателей это означает вероятность существенной переплаты за автомобили с худшим фактическим техническим состоянием.

Где «отматывают» больше всего

Высокий процент вмешательств не всегда означает самые большие объемы скрученных километров. Рекордные средние характеристики уменьшения пробега чаще фиксируют у коммерческого транспорта.
К примеру, в Opel Vivaro одометр в среднем уменьшали почти на 152 тысячи километров. Значительные объемы скрытого пробега также обнаруживали у Mercedes-Benz Vito и Volkswagen Caddy — часто более 120 тысяч км.
Читайте также
Эксперты отмечают, что вмешательство в одометр делает расходы по обслуживанию непредсказуемыми и снижает реальную стоимость авто при дальнейшей продаже. Особенно распространена такая практика при импорте машин из-за границы, когда продавцы пользуются отсутствием единого обмена данными между странами.
Среди популярных моделей относительно меньше случаев фальсификации пробега обнаружили у Citroën C4 — около 10,8% проверенных авто имели признаки вмешательства. К моделям с более низким уровнем риска также отнесли Opel Astra и отдельные версии Mercedes-Benz Vito.

Как уменьшить риски

Скручивание пробега чаще всего происходит при перепродаже автомобилей между разными странами. Из-за неполной интеграции государственных реестров проверить историю авто бывает сложно. Поэтому перед покупкой эксперты советуют обязательно проверять историю транспортного средства через доступные базы данных и сервисы — это поможет избежать переплаты, которая может достигать сотен или даже тысяч долларов.
По материалам:
enovosty.com
АвтоПодержанные автоАвторынокАвторынок Украины
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems