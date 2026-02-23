Самый популярный автомобиль в Европе Сегодня 05:23 — Технологии&Авто

В 2025 году лидером продаж автомобилей в Европе стал Renault Clio, в то время как Dacia Sandero опустилась на второе место. Такие данные приводит портал Focus2Move.

Продажи Renault Clio за год выросли на 8,6%, в то время как Sandero потеряла 8,2% рынка. На третьем месте расположился кроссовер Volkswagen T-Roc.

Автомобили от немецкого бренда Volkswagen также заняли четвертую и пятую позиции — это Volkswagen Golf и Volkswagen Tiguan.

Наибольший рост продаж зафиксирован:

у Volkswagen T-Roc (+9,9%)

Renault Clio (+8,6%).

В то же время наибольшие потери понесли Tesla Model Y (-16,7%) и Volkswagen Golf (-13,8%).

Эксперты отмечают, что европейские покупатели продолжают отдавать предпочтение компактным и экономичным моделям, а «народные» автомобили остаются в топе даже на фоне всеобщего падения рынка.

