Самый популярный автомобиль в Европе
В 2025 году лидером продаж автомобилей в Европе стал Renault Clio, в то время как Dacia Sandero опустилась на второе место. Такие данные приводит портал Focus2Move.
Продажи Renault Clio за год выросли на 8,6%, в то время как Sandero потеряла 8,2% рынка. На третьем месте расположился кроссовер Volkswagen T-Roc.
Автомобили от немецкого бренда Volkswagen также заняли четвертую и пятую позиции — это Volkswagen Golf и Volkswagen Tiguan.
Наибольший рост продаж зафиксирован:
- у Volkswagen T-Roc (+9,9%)
- Renault Clio (+8,6%).
В то же время наибольшие потери понесли Tesla Model Y (-16,7%) и Volkswagen Golf (-13,8%).
Эксперты отмечают, что европейские покупатели продолжают отдавать предпочтение компактным и экономичным моделям, а «народные» автомобили остаются в топе даже на фоне всеобщего падения рынка.
