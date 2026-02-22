Самые популярные китайские автомобили среди украинцев: новые и подержанные Сегодня 19:12 — Технологии&Авто

Авто из Китая: что выбирали украинцы в январе

В Украине возрос спрос на легковые автомобили, ввезенные из Китая. Так, в январе украинцы приобрели почти 1,4 тыс. таких автомобилей, что на 71% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Какие китайские авто выбирают украинцы

Отмечается, что из этого количества подавляющее большинство импортированных китайских легковушек было новым — 1216 ед., что на 80% больше, чем в январе 2025 года.

Подержанные легковушки из Китая украинцы приобрели 181 ед. — на 25% больше, чем в прошлом.

Абсолютное большинство импортированных из КНР авто было электрокары — 78%, в январе 2025 г. было 82%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

BYD Leopard 3 — 169 авто;

BYD Sea Lion 06 — 110 авто;

Volkswagen ID. UNYX — 96 авто;

Zeekr 001 — 77 авто;

BYD Song Plus — 73 авто.

Самые популярные модели подержанных легковушек из КНР:

Zeekr 001 — 16 авто;

BYD Song L — 16 авто;

BYD Song Plus — 14 авто;

Buick Envision — 13 авто;

BYD Yuan Plus — 9 авто.

Самые популярные подержанные автомобили из США

Finance.ua уже писал , что в январе украинцы приобрели 3,1 тысячи подержанных легковых автомобилей, импортированных из США, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

В пятерку самых популярных подержанных автомобилей из США вошли:

Ford Escape (349 единиц),

Nissan Rogue (242),

BMW X3 (223),

Tesla Model 3 (217)

BMW X5(182).

