Самые популярные китайские автомобили среди украинцев: новые и подержанные
В Украине возрос спрос на легковые автомобили, ввезенные из Китая. Так, в январе украинцы приобрели почти 1,4 тыс. таких автомобилей, что на 71% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Какие китайские авто выбирают украинцы
Отмечается, что из этого количества подавляющее большинство импортированных китайских легковушек было новым — 1216 ед., что на 80% больше, чем в январе 2025 года.
Подержанные легковушки из Китая украинцы приобрели 181 ед. — на 25% больше, чем в прошлом.
Абсолютное большинство импортированных из КНР авто было электрокары — 78%, в январе 2025 г. было 82%.
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:
- BYD Leopard 3 — 169 авто;
- BYD Sea Lion 06 — 110 авто;
- Volkswagen ID. UNYX — 96 авто;
- Zeekr 001 — 77 авто;
- BYD Song Plus — 73 авто.
Самые популярные модели подержанных легковушек из КНР:
- Zeekr 001 — 16 авто;
- BYD Song L — 16 авто;
- BYD Song Plus — 14 авто;
- Buick Envision — 13 авто;
- BYD Yuan Plus — 9 авто.
Самые популярные подержанные автомобили из США
Finance.ua уже писал, что в январе украинцы приобрели 3,1 тысячи подержанных легковых автомобилей, импортированных из США, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
В пятерку самых популярных подержанных автомобилей из США вошли:
- Ford Escape (349 единиц),
- Nissan Rogue (242),
- BMW X3 (223),
- Tesla Model 3 (217)
- BMW X5(182).
Поделиться новостью
Также по теме
Самые популярные китайские автомобили среди украинцев: новые и подержанные
Citroen Berlingo 2026 года получил дизель и обновленные цены
Как выбрать автомобиль для холодной погоды
На Mac появилась функция ограничения заряда и компактная панель Safari
Цена соответствует качеству: механик назвал 6 лучших электромобилей (фото)
Škoda интегрировала игры, видео и Spotify в электромобили