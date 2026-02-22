0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Самые популярные китайские автомобили среди украинцев: новые и подержанные

Технологии&Авто
9
Авто из Китая: что выбирали украинцы в январе
Авто из Китая: что выбирали украинцы в январе
В Украине возрос спрос на легковые автомобили, ввезенные из Китая. Так, в январе украинцы приобрели почти 1,4 тыс. таких автомобилей, что на 71% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Какие китайские авто выбирают украинцы

Отмечается, что из этого количества подавляющее большинство импортированных китайских легковушек было новым — 1216 ед., что на 80% больше, чем в январе 2025 года.
Подержанные легковушки из Китая украинцы приобрели 181 ед. — на 25% больше, чем в прошлом.
Абсолютное большинство импортированных из КНР авто было электрокары — 78%, в январе 2025 г. было 82%.
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:
  • BYD Leopard 3 — 169 авто;
  • BYD Sea Lion 06 — 110 авто;
  • Volkswagen ID. UNYX — 96 авто;
  • Zeekr 001 — 77 авто;
  • BYD Song Plus — 73 авто.
Самые популярные модели подержанных легковушек из КНР:
  • Zeekr 001 — 16 авто;
  • BYD Song L — 16 авто;
  • BYD Song Plus — 14 авто;
  • Buick Envision — 13 авто;
  • BYD Yuan Plus — 9 авто.

Самые популярные подержанные автомобили из США

Finance.ua уже писал, что в январе украинцы приобрели 3,1 тысячи подержанных легковых автомобилей, импортированных из США, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
В пятерку самых популярных подержанных автомобилей из США вошли:
  • Ford Escape (349 единиц),
  • Nissan Rogue (242),
  • BMW X3 (223),
  • Tesla Model 3 (217)
  • BMW X5(182).
По материалам:
Finance.ua
АвтоАвторынок Украины
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems