Как выбрать автомобиль для холодной погоды

Технологии&Авто
10
Ключевые критерии выбора надежного транспортного средства для путешествий в морозную погоду
Ключевые критерии выбора надежного транспортного средства для путешествий в морозную погоду, Фото: freepik
Эффективность автомобиля в условиях низких температур зависит не только от наличия полного привода, но и от технических особенностей конструкции.
Об этом автоэксперт Крис Пайл из компании JustAnswer рассказал GOBankingRates.

Горючее и особенности привода

Если приоритетом является беспроблемный запуск двигателя при температуре около -12 °C, бензиновые агрегаты значительно превосходят дизельные аналоги.
Такие автомобили быстрее прогревают салон и более эффективно размораживают лобовое стекло, требуя меньше мощности аккумулятора для старта.
Эксперт отметил, что современные дизели могут справиться с холодом, однако работают они нестабильно до момента полного прогрева.
Способность двигаться по снегу и льду напрямую зависит от распределения веса между осями и типа привода.
Худшим выбором специалист считает пикапы с задним приводом из-за отсутствия нагрузки на ведущие колеса, в то время как переднеприводные авто демонстрируют лучшую стабильность.
Системы полного привода AWD и 4WD остаются лидерами по показателям проходимости, позволяя преодолевать сложные участки дороги.
Однако механик отмечает, что полный повод не помогает быстрее останавливаться или лучше маневрировать на скользком покрытии.

Воздействие конструкции кузова

Постоянное влияние дорожной соли представляет серьезную угрозу для целостности металлических деталей кузова в зимний период. При выборе транспортного средства следует обращать внимание на наличие защитного резинового покрытия или краски на элементах днища.
Повреждения от реагентов проявляются медленно, но восстановление проржавевших узлов со временем может стоить тысячи долларов.
Некоторые производители уделяют гораздо больше внимания антикоррозионной защите нижней части авто, что следует учитывать при покупке.
На управляемость в сложных погодных условиях оказывает существенное влияние длина колесной базы автомобиля. Транспортные средства с большим расстоянием между осями ведут себя на трассе более стабильно и легче держат прямую траекторию на льду.
Короткие модели часто чувствуются слишком чувствительными к заносам, что затрудняет контроль при движении по уплотненному снегу.
Впрочем, эксперт утверждает, что качественные шины и навыки вождения значат больше, чем любые дополнительные опции, поскольку ни одна система не заменит водительский опыт.
По материалам:
Novyny.live
Авто
