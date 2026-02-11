Как мыть авто зимой, чтобы не испортить Сегодня 04:37 — Технологии&Авто

Регулярная мойка машины в холодный период становится неотъемлемой частью ухода за автомобилем.

Какие проблемы могут быть

Однако у водителей есть «слабое место» — так называемая «основа 0°C».

Если температура опускается ниже нуля, поездка на мойку может обернуться проблемами:

вода, попадающая в щели, уплотнители дверей или замки, мгновенно замерзает.

Результат — утром не открываются двери или замки, а постоянное замерзание и размерзание воды ускоряет коррозионные процессы.

Когда нужно мыть

Специалисты советуют мыть автомобиль только при температуре выше 0°C во избежание мгновенного замерзания воды в механизмах.

Идеальной считается умеренно теплая вода, примерно 30−40°C, которая эффективно растворяет загрязнение, но не вредит лакокрасочному покрытию и стеклу.

Время для мытья

В морозное время лучше делать это днем, когда температура воздуха самая высокая за сутки. Если без мытья не обойтись, следует пользоваться теплой автоматической мойкой или местом с защищенной температурой внутри.

После процедуры мытья эксперты советуют проехаться несколько километров, чтобы вода улетучилась, а также несколько раз легко нажать на тормоза, чтобы осушить диски и колодки. Не менее важно открывать и закрывать все двери и крышки, чтобы вода не оставалась в уплотнениях.

Соблюдение этих простых правил поможет сохранить автомобиль в лучшем состоянии зимой и избежать лишнего обледенения важных деталей. Таким образом даже суровые морозы не превратятся в испытания для вашего авто.

