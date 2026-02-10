0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Регистрация авто для иностранцев: условия и документы

Технологии&Авто
23
Регистрация авто для иностранцев: условия и документы
Регистрация авто для иностранцев: условия и документы
В МВД напомнили, что регистрация транспортных средств гражданами иностранных стран в Украине осуществляется на общих основаниях.

Условие

При условии, что они находятся на территории Украины на законных основаниях и у них есть временный или постоянный вид на жительство.
Процедура проводится в сервисных центрах МВД. Для нее не предусмотрен отдельный «специальный» порядок из-за иностранного гражданства владельца. Этот порядок не применяется к персоналу и членам семей персонала дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций в Украине.

Купля-продажа

Если речь идет о перерегистрации транспортного средства (например, при купле-продаже), процедура проходит в обычном порядке. Стороны заключают договор купли-продажи, после чего владелец подает в сервисный центр МВД:
  • вид на временное или постоянное жительство;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код);
  • свидетельство регистрации транспортного средства.
Никаких дополнительных условий только из-за статуса иностранца не предусмотрено.
При ввозе транспортного средства из-за границы процедура регистрации включает несколько обязательных этапов, как и для граждан Украины:
  • таможенное оформление (растаможка);
  • сертификацию транспортного средства;
  • экспертное исследование (для ввезенного из-за границы б/у транспорта).
После прохождения этих этапов транспортное средство регистрируется в установленном порядке.

Документы

Для осуществления регистрационных действий с транспортными средствами иностранцу необходимо подать в ТСЦ МВД следующие документы — подробно здесь.
По материалам:
Finance.ua
АвтоАвторынок Украины
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems