Регистрация авто для иностранцев: условия и документы
В МВД напомнили, что регистрация транспортных средств гражданами иностранных стран в Украине осуществляется на общих основаниях.
Условие
При условии, что они находятся на территории Украины на законных основаниях и у них есть временный или постоянный вид на жительство.
Процедура проводится в сервисных центрах МВД. Для нее не предусмотрен отдельный «специальный» порядок из-за иностранного гражданства владельца. Этот порядок не применяется к персоналу и членам семей персонала дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций в Украине.
Купля-продажа
Если речь идет о перерегистрации транспортного средства (например, при купле-продаже), процедура проходит в обычном порядке. Стороны заключают договор купли-продажи, после чего владелец подает в сервисный центр МВД:
- вид на временное или постоянное жительство;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код);
- свидетельство регистрации транспортного средства.
Никаких дополнительных условий только из-за статуса иностранца не предусмотрено.
При ввозе транспортного средства из-за границы процедура регистрации включает несколько обязательных этапов, как и для граждан Украины:
- таможенное оформление (растаможка);
- сертификацию транспортного средства;
- экспертное исследование (для ввезенного из-за границы б/у транспорта).
После прохождения этих этапов транспортное средство регистрируется в установленном порядке.
Документы
Для осуществления регистрационных действий с транспортными средствами иностранцу необходимо подать в ТСЦ МВД следующие документы — подробно здесь.
Поделиться новостью
Также по теме
Регистрация авто для иностранцев: условия и документы
Импорт подержанных авто в январе упал более чем на 60% после декабрьского ажиотажа. Топ марок и моделей
Hyundai за полтора года покажет 5 электрифицированных моделей для Европы
Капитализация техногигантов упала на $1 трлн из-за рекордных расходов на искусственный интеллект
ЕС будет конфисковывать автомобили, ввезенные из россии с нарушениями
Дебютировал 300-сильный кроссовер Suzuki с расходом 1,4 л/100 км (фото)