Регистрация авто для иностранцев: условия и документы

В МВД напомнили, что регистрация транспортных средств гражданами иностранных стран в Украине осуществляется на общих основаниях.

Условие

При условии, что они находятся на территории Украины на законных основаниях и у них есть временный или постоянный вид на жительство.

Процедура проводится в сервисных центрах МВД. Для нее не предусмотрен отдельный «специальный» порядок из-за иностранного гражданства владельца. Этот порядок не применяется к персоналу и членам семей персонала дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций в Украине.

Купля-продажа

Если речь идет о перерегистрации транспортного средства (например, при купле-продаже), процедура проходит в обычном порядке. Стороны заключают договор купли-продажи, после чего владелец подает в сервисный центр МВД:

вид на временное или постоянное жительство;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код);

свидетельство регистрации транспортного средства.

Никаких дополнительных условий только из-за статуса иностранца не предусмотрено.

При ввозе транспортного средства из-за границы процедура регистрации включает несколько обязательных этапов, как и для граждан Украины:

таможенное оформление (растаможка);

сертификацию транспортного средства;

экспертное исследование (для ввезенного из-за границы б/у транспорта).

После прохождения этих этапов транспортное средство регистрируется в установленном порядке.

Документы

Для осуществления регистрационных действий с транспортными средствами иностранцу необходимо подать в ТСЦ МВД следующие документы — подробно здесь.

